Башкирия вышла в лидеры ввода жилья по стране за счет строительства частных домов

В этом году жители Башкирии построили за свой счет почти 1,19 млн квадратных метров жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне во время очередного оперативного совещания в правительстве Башкирии, с докладом о темпах ввода жилья выступил новоиспеченный министр строительства республики Рамзиль Кучарбаев. Он заявил, что перед властями региона поставили цель: к 2024 году увеличить ежегодный прирост с 2,4 млн до 3,7 млн квадратных метров жилья.

ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

По данным министерства строительства Башкирии, сейчас на строительном рынке республики работают более 12 тысяч организаций, где трудятся более 70 тысяч человек. Слаженная работа строителей в 2020 году позволила региону занять пятое место по России по вводу жилья – речь идет о 1,699 млн квадратов жилой недвижимости.

- В тои числе многоквартирные дома – 510 тысяч, индивидуальное жилое строительство – 1 млн 189 тысяч квадратных метров жилья, - подчеркнул Рамзиль Кучарбаев.

По мнению региональных чиновников, темпы ввода жилья в Башкирии – это показатель работы минстроя. Однако из доклада Кучарбаева следует, что две трети всей жилой недвижимости в республике построили сами жители. Причем здесь заслуги органов власти – неизвестно. Видимо, в том, что выдавали разрешения на строительство без излишней бюрократии.

- Доля жилья, построенного населением за свой счет, и на кредиты, составила 70%, - честно признался министр строительства Башкирии.

СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ

В своем докладе министр внезапно вспомнил, что самый «урожайный» год для строителей был 2016-й – тогда в Башкирии сдали 2,7 млн квадратных метров жилья.

Не забыл в своем докладе Рамзиль Кучарбаев рассказать и о государственных программах ипотечного кредитования и похвастаться тем, что за последний год власти провели дороги к новым микрорайонам.

По словам министра, перед республикой стоит задача и по расселению аварийного фонда и по предоставлению социального жилья для «отдельных категорий граждан». Что касается последних, то для них в Башкирии вплоть до 2025 года должны ежегодно сдавать не менее 172 тысяч квадратных метров жилья. Сколько денег власти готовы на это выделять, Кучарбаев решил не говорить.