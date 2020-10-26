Коронавирус в Башкирии на 26 октября 2020 года: у каждого пятого жителя Уфы есть антитела к COVID-19 Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская Правда – Уфа» продолжает следить за распространением коронавируса в Башкирии. По последним данным коронавирусом в республике с начала отчетного периода заболел 10 251 человек. За последние сутки число пациентов с диагнозом коронавирус в Башкирии выросло на 80 человек.

В больницах республики находятся 187 человек с диагнозом коронавирус. Из них 7 человек находятся в тяжелом состоянии, а двое подключены к аппаратам искусственного дыхания. Выписано за 24 часа 50 человек.

Также в регионе за сутки выявили 187 случаев внебольничной пневмонии, а вылечились по выздоровлению от этой болезни 145 человек.

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АНТИТЕЛА К КОРОНАВИРУСУ У КАЖДОГО ПЯТОГО ЖИТЕЛЯ УФЫ

Интересную статистику предоставили в клинике «Инвитро». Медики этого лечебного учреждения проводят анализ на антитела к COVID-19 и регулярно ведут статистику. Оказалось, что иммунитетом к коронавирусу обладает каждый пятый обратившийся к ним на анализ уфимец.

Чаще всего иммунитет встречается у женщин, который сдавали анализ на антитела IgG