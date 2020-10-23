Коронавирус в Башкирии на 23 октября 2020 года: в республике выявлено рекордное число пневмоний за сутки

Все, кто переболел коронавирусом, могут стать донорами антиковидной плазмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за развитием ситуации с эпидемией коронавируса в Башкирии. Так, за последние сутки в республике выявлено 73 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных перевалило за 10 тысяч – всего 10019 официально подтвержденных случаев. Носителями коронавируса на данный момент являются 909 человек: 730 лечатся дома на самоизоляции – у них болезнь протекает в легкой или бессимптомной форме. 179 лежат в больницах: состояние большинства из них врачи оценивают как средней тяжести, еще 11 – тяжелые, а трое пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Новых летальных случаев в Башкирии не зарегистрировано: число жертв опасного вируса составляет 48 человек. Также за последние сутки с полным выздоровлением выписано 167 человек – а всего с начала эпидемии эта цифра достигла 9062.

Есть и тревожные новости: в Башкирии за минувшие сутки было выявлено 232 случая внебольничной пневмонии – это рекорд с начала пандемии в регионе. Предыдущий предельный показатель был зафиксирован еще 8 июля – тогда суточный прирост пневмоний составил 227 случаев. За последние 24 часа из больниц было выписано 227 пациентов с этим инфекционным заболеванием.

В УФЕ СНОВА ЗАРАБОТАЛИ ВОЛОНТЕРСКИЕ ШТАБЫ

В Уфе из-за обострения ситуации с ковидом вновь заработали волонтерские штабы в рамках всероссийского проекта #Мывместе. Как сообщили в уфимской городской администрации, волонтеры придут на помощь к пенсионерам и маломобильным гражданам – помогут приобрести необходимые продукты и лекарства. Весной в штабе добровольцев насчитывалось около 400 человек, и сейчас это тоже очень актуально, ведь власти Башкирии настоятельно рекомендуют лицам старше 65-ти лет и тем, кто имеет хронические заболевания, самоизолироваться и не выходить из дома без крайней необходимости.

НА ВЫПЛАТЫ ДОНОРАМ АНТИКОВИДНОЙ ПЛАЗМЫ ВЛАСТИ ВЫДЕЛИЛИ ЕЩЕ МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

Башкирия из бюджетного резервного фонда выделила республиканскому Минздраву еще миллион рублей на выплаты донорам антиковидной плазмы. Такими донорами могут стать граждане, переболевшие коронавирусом. Так, за 300 мл плазмы предусмотрена выплата в 2,5 тысячи рублей, за 450 мл – 3,7 тысячи рублей и за 600 мл – 5 тысяч рублей.

В Минздраве Башкирии рассказали, что ежедневно плазму сдают 8-15 человек. С начала пандемии донорами стали 593 жителя республики, они сдали кровь 911 раз, благодаря чему было получено две тысячи доз плазмы. Положительный клинический эффект от переливания плазмы в первые 2-7 дней лечения со дня госпитализации доказан в более чем 90% случаях.