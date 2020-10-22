«Уфа» одержала первую победу под руководством Рашида Рахимова

Победа позволила башкирскому клубу выйти в 1/8 финала Кубка России. Фото: ФК «Чертаново»

После не самого удачного дебюта в матче с московским «Локомотивом» (поражение 0:1. – Ред.) футбольный клуб «Уфа» все-таки добился первой победы под руководством нового главного тренера Рашида Рахимова. Результат получился впечатляющим – сразу 4:0. Пусть это и был не чемпионат, а Кубок России. Пусть и в соперниках команда ФНЛ, состоящая полностью из молодых игроков. На данный этапе времени все это не особо важно, так как башкирской команде нужно главное – поверить в свои силы, выплыть из череды неудачных матчей и начать выигрывать. В этом плане игра против «Чертаново» как раз добавила тех нужных эмоций, которые должны помочь с соперниками по Премьер-лиге.

Примечательно, что в матче отличились практически все нападающие, к которым в последнее время больше всего претензий. Жамалетдинов, Сысуев, Кротов и даже новичок Андрич – у всех по голу в ворота московской команды. Победа над «Чертаново» позволила выйти в 1/8 финала Кубка России, что тоже довольно приятный бонус.

- Сегодня мы вышли на матч с хорошим настроем. Отмечу и дисциплину футболистов, которые не позволили себе расслабиться, что и позволило создать много моментов и забить четыре гола. Хороший результат, но это уже история, так как у нас еще есть достаточно проблем, которые нужно исправлять. Я недавно возглавил команду, но скидку на это делать не стоит – и мне, и футболистам уже сейчас надо выжимать из себя максимум, - сказал после матча Рашид Рахимов.

Слишком радоваться действительно пока рано. Сделан лишь первый маленький шаг к тому, чтобы команда начала потихоньку выбираться из кризиса, в который угодила в начале сезона. В ближайшее воскресенье, 25 октября, предстоит тяжелейший гостевой матч против грозненского «Ахмата». Пока в турнирной таблице «Уфа» по-прежнему находится в зоне вылета, занимая 15-е место из 16 команд.