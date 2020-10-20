«Схватила и побежала»: в Башкирии 28-летняя мать спасла четверых своих детей от смерти

Алия сначала вынесла на руках двоих детей, а потом вернулась еще за двумя.

В минувшую пятницу 16 октября в деревне Кирикеево Белокатайского района Башкирии загорелся жилой дом по улице Заки Валиди. В доме проживала 28-летняя женщина и семь ее детей. К счастью, все они спаслись из огня – четверых она вынесла сама, троих в тот момент не было дома.

Как рассказали в МЧС по РБ, спасатели по приезде установили, что горит одноэтажный жилой дом. В момент их прибытия все жильцы уже успели покинуть дом. Семью спас пожарный оповещатель, установленный в одной из комнат.

«СХВАТИЛА ДЕТЕЙ И ПОБЕЖАЛА»

- Когда сработали пожарные извещатели, мать была во дворе. Услышав пронзительный звук, она быстро забежала в помещение и, увидев огонь, вывела детей на улицу, - рассказали пожарные. - Дом уничтожен огнем полностью. Причины пожара и обстоятельства пожара предстоит установить дознавателю МЧС России.

От старого дома ничего не осталось

«Комсомолка» связалась с матью-героиней и узнала, как женщине удалось спасти всех детей из огня.

- Все случилось утром, в 10 часов. Двое детей у меня были в школе, один в садике, четверо дома. Сын закричал – Мама, горит! У нас замкнула проводка, и начался пожар. Я, недолго думая, схватила детей, вывела сначала одну часть на руках, потом вторую. Хотела за документами вернуться, но решила не рисковать, все было в дыму уже. Потом уже прибежали соседи, стали помогать тушить, смотреть за детьми, - рассказала Алия.

Отметим, что пожарный извещатель был выдан семье в связи с рождением ребенка после 2018 года как малоимущей многодетной семье.

«ВЛАСТИ ПРИОБРЕТУТ ДОМ»

Как сообщил Фарит Гумеров, глава Госкомитета РБ по ЧС, во время оперативного совещания в правительстве республике, власти помогут матери с приобретением жилья. К сожалению, их сгоревший дом не подлежит восстановлению.

Руководитель администрации главы РБ Александр Сидякин отметил, что сейчас временно пятеро старших детей размещены в приюте, двое младших – у родного дяди. В селе Ургала уже найден для них подходящий дом.

- Уже деньги выделены, поэтому в ближайшее время решим вопрос с покупкой дома, - сказал он.

Алия также рассказала, что сейчас она восстанавливает документы и ждет с нетерпением, пока семья заедет в новое жилище.

КСТАТИ

На сегодняшний день многодетным семьям Башкирии выдано свыше 228 тысяч пожарных извещателей бесплатно – до 2024 года извещателями обеспечили 200 тысяч семей за счет средств республиканского бюджета. Благодаря срабатыванию этих приборов спасены жизни 462 человек, в том числе 191 ребенка. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил поставить планку выше по охвату семей извещателями.

Для оказания помощи можно перевести деньги по номеру карты – 4081 7810 7161 2721 2193 или по номеру телефона 8(963)905 94 52. Карта на имя Хасанов Динар Гарифьянович, дядя Алии.