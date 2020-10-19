«Мы просто хотели красивый двор!»: к маме из Башкирии пришли полицейские из-за фото с дочкой на детской площадке

- Я уже пожалела, что сделала так. Мой ребенок просто хотел красивый двор, - говорит женщина. - Нам действительно негде гулять.

Когда жительница Сибая Виктория К. вышла со своим ребенком гулять во двор, в очередной раз убедилась, что играть там негде и заняться ребенку нечем. С целью привлечения внимания властей она сфотографировала свою дочь в забытом всеми дворе, с меловой доской, и выложила фото в соцсети, добавив текст в фоторедакторе – «Хочу красивый ухоженный двор» и «Подарите нам площадку». Только вот вместо ожидаемой помощи Викторию чуть не оштрафовали, и в гости к семье заглянул инспектор по делам несовершеннолетних. Женщину обвинили в организации одиночного пикета с вовлечением несовершеннолетнего.

«БЫЛО ОТЧАЯНИЕ, ЧТО НАШИМ ДЕТЯМ НЕГДЕ ИГРАТЬ»

«КП – Уфа» пообщалась с Викторией, которая рассказала, что их двор дома 34 по улице Ленина прошел республиканский проект «Башкирские дворики». Радости местных не было предела – особенно, когда проект официально утвердили в 2020 году. На баннере красовался проект реконструкции двора, парковки, детские и спортивные игровые элементы, освещение, асфальт – мечта. Только вот весной текущего года проект был отменен из-за ограниченного бюджета, и двор так и остался в прежнем состоянии, разрушенный, с опасными штырями, разбитым асфальтом.

- В тот день мы с дочкой вышли на нашу площадку, у нее была с собой купленная магнитная доска. Я ей говорю – встань сфотографирую, на ней нечего не было написано. Есть фото тому доказательства без надписей. То есть мы не гуляли по двору с плакатом, как многие утверждают, я не призывала к пикету. Придя домой, я в фоторедакторе добавила надписи и выложила в соцсети уже, - рассказала Виктория.

Девочка сфотографировалась с пустой доской. Надпись наложили в фоторедакторе

Со слов молодой матери, ее поддержали друзья – стали комментировать и делать репосты. Публикация «гуляла» во всех городских группах, но администрация так и не реагировала.

«ПРИШЕЛ В ГОСТИ ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

15 октября мэр опубликовал у себя на странице пост, что в каком-то дворе города сделали площадку.

- Я написала комментарий под его постом, что нам тоже обещали, и прикрепила то самое фото «хочу площадку». И уже через два дня ко мне пришел инспектор ПДН и составил акт о благополучии семьи, - продолжает Виктория.

Теперь женщина боится, что ее вызовут и наложат административный штраф.

- Я уже пожалела, что сделала так. Мой ребенок просто хотел красивый двор, - говорит женщина. - Нам действительно негде гулять.

ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА

Тем временем «КП – Уфа» по своим источникам узнала, что по данному факту проводится проверка. Этот случай был выявлен полицейскими в ходе мониторинга социальных сетей. Стражи порядка обозвали эти фото как «публичное мероприятие в форме одиночного пикетирования с вовлечением несовершеннолетнего» и сейчас проверяют все обстоятельства.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии прокомментировали, что к женщине действительно пришли полицейские в ходе проверки, ведь в истории фигурирует ребенок. Однако штраф жительнице Сибая не будет никто выписывать, фактов привлечения ее к ответственности не установлена, отметили в надзорном ведомстве.

КОМПЕНТЕТНО

Как прокомментировал «КП – Уфа» адвокат Роман Петров, для того, чтобы оштрафовать женщину, в первую очередь, должна пройти экспертиза изображения, которая докажет, что ребенок стоял с пустой табличкой. Во-вторых, даже если ребенок стоял с плакатом с надписью, это еще не значится правонарушением, нужно найти состав административного правонарушения.