Житель Башкирии отобрал у отца ампутированную ногу и закопал ее - историей заинтересовались в СК Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На днях в Салаватском районе Башкирии прохожие обнаружили настоящую отрезанную человеческую ногу! На жуткую находку наткнулся житель деревни Русское Ильчикеево неподалеку от автодороги Малояз-Мурсалимкино: сначала не поверил глазам, а потом позвал на помощь товарища. Что же случилось, неужели поблизости орудует маньяк-расчленитель? Перепуганные приятели позвонили в полицию, и вскоре на «месте преступления» уже работали следователи и криминалисты.

К счастью, обошлось без злобных маньяков. Нога была действительно человеческая, но не просто отрезанная – а ампутированная. Принадлежала раньше конечность жителю Челябинской области, но из-за болезни мужчине ее ампутировали в местной районной больнице. Желая похоронить частичку себя на родине, пациент выпросил у врачей забрать ампутированную ногу с собой. Вот только сын, который забирал отца из клиники, совсем не обрадовался везти с собой в машине такой экспонат. В общем, на полпути домой сын не выдержал, остановил машину и решил похоронить ногу в поле возле трассы, но яму быстро разрыли собаки и оттащили ногу к трассе, где ее и нашли прохожие.

- По факту обнаружения нижней конечности человека в Салаватском районе проводится доследственная проверка. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная биологическая экспертиза методом исследования ДНК с целью подтверждения выдвинутой версии, а также выясняются иные причины и условия, способствовавшие произошедшему, - уточнили в пресс-службе Следственного комитета Башкирии.

МОЖНО ЛИ ЗАБИРАТЬ С СОБОЙ ИЗ БОЛЬНИЦЫ АМПУТИРОВАННЫЕ ОРГАНЫ?

Неужели ампутированную конечность можно забрать с собой из больницы? Как уточнили в пресс-службе регионального Минздрава – сложно, но можно. Для этого нужно обратиться с заявлением на имя главного врача больницы, где проводилась операция, объяснить обоснованность своего желания, и ногу выдадут. Но, как объяснили в ведомстве, в практике такие случаи очень редки. Во-первых, есть риск распространения инфекции, да и это попросту негигиенично. В больнице же ампутированную конечность сначала отправляют в морг для необходимых экспертиз, а позже хоронят в общей могиле для биологических отходов.