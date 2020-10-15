В Башкирии простились с известным баянистом-виртуозом Айнуром Фатиховым

Артист скоропостижно скончался в возрасте 37 лет

В Уфе простились с 37-летним баянистом-виртуозом Айнуром Фатиховым. Что стало причиной скоропостижной смерти талантливого артиста, которому было всего 37 лет, пока официально не сообщается. Родные и коллеги Айнура Фатихова также предпочитают пока не затрагивать эту тему.

Айнура Фатихова похоронили на Южном кладбище, в закрытом гробу. На церемонии прощания присутствовали только самые близкие и друзья, а также коллеги по цеху. К сожалению, родители артиста не смогли попрощаться с сыном, поскольку сейчас проходят лечение в больнице. По словам знакомых семьи, Отец Айнура очень тяжело переживает трагедию – у мужчины даже стало плохо с сердцем.

Фото: Эльдар ВАЛЕЕВ

НЕДАВНО ВЫСТУПАЛ ПЕРЕД ПУБЛИКОЙ

Многочисленные поклонники творчества баяниста в Башкирии и Татарстане также не могут поверить в случившееся – ведь еще несколько дней назад Айнур Фатихов выступал перед публикой, шутил и смеялся и совершенно не выглядел больным.

- Он 10 октября выступал, шутил за кулисами. Совсем не похоже было, что он болен. Я всё ещё надеюсь, что это ошибка какая-то, — скорбит народная артистка Башкирии Рушанна Бабич.

- Ушёл из жизни великий музыкант, гениальнейший баянист, наш друг, Айнур Фатыхов. Не хочется верить. К сожалению, уходят лучшие. Иногда мне кажется, что своим уходом они дают нам понять, чтобы мы ценили жизнь, близких, то, что имеем, но, к сожалению, зачастую это не умеем. Спи спокойно Айнур, пусть твое место будет в раю, - написал заслуженный артист Башкирии Анвар Нургалиев.

Айнур Фатихов родился в 1983 году в семье знаменитого баяниста и народного артиста Башкирии Халита Фатихова и, вдохновленный примером, пошел по стопам отца. Уже в юные годы музыкант занял VII место на Международном конкурсе баянистов «Кубок мира» в Швейцарии и регулярно занимал призовые места в различных престижных музыкальных конкурсах. Помимо баяна, Айнур также прекрасно играл на курае, гармони, аккордеоне, тальянке и даже кубызе. Баянист выступал вместе с такими мэтрами национальной эстрады как Салават Фатхединов, Айдар Галимов и Габдельфат Сафин.

А в 2007 году вышел сольный альбом Айнура Фатихова, где он впервые попробовал себя в роли певца. Альбом с благосклонностью приняли поклонники как в Башкирии, так и в Татарстане.

«КП-Уфа» приносит свои соболезнования родным и близким Айнура Фатихова.