Собака лаяла в квартире: новые подробности из жизни уфимца, который 4 года насиловал домашнее животное

Любовью к меньшим братьям Александр никогда не отличался. и даже собственную собаку - мучил четыре года

На днях Башкирию потрясла новость о несчастной собаке, над которой четыре года жестко измывался ее хозяин. Мужчина регулярно насиловал животное, из-за чего у собаки образовалась огромная опухоль под хвостом, а чтобы никто не догадался, что происходит, извращенец натягивал на нее подгузник.

Сейчас Тайга находится на передержке у волонтеров - отъедается и восстанавливается после стресса

УТАЩИЛ МАТЬ В ЛЕС «ПОДАЛЬШЕ ОТ ЗЛЫХ ЛЮДЕЙ»

Правда вскрылась совершенно случайно. На прошлой неделе неподалеку от «Максидома» в уфимском микрорайоне Сипайлово прохожие заметили, как 25-летний уфимец Александр И. на покрывале тащит в сторону леса пожилую женщину. Вид здоровенного мужика в черном плаще и огромной шляпе, увешанного холодным оружием, внушал опасение, но несколько неравнодушных женщин все же проследовали за ним в лес. Там они наткнулись на наспех сооруженную палатку, где и находилась несчастная женщина. Рядом крутилась молодая собака в подгузнике. Сам подозрительный мужчина заявил, что он специально утащил свою мать в лес подальше от злых людей. Что после смерти отца жизнь в городской квартире стала слишком опасна, и лучше они перезимуют в лесу.

Александр по словам соседей всегда вел себя странно и агрессивно

Впрочем, тогда волонтерам удалось уговорить Александра вернуться домой – мол, мать точно замерзнет и заболеет. Параллельно волонтеры вызвали полицию и скорую помощь, но, заслышав сирены, Александр сбежал. Его мать из-за сломанной ноги не могла передвигаться самостоятельно, и медики помогли ей вернуться в квартиру. Именно тогда подозрения волонтеров, что у мужчины явные проблемы с психикой подтвердились – скромное жилище в сипайловской новостройке-высотке больше напоминало камеру пыток – дверь увешана десятками замков и шпингалетов, по углам самодельные булавы с шипами.

Дверь в квартиру увешана десятками шпингалетов - для безопасности

— К участковому обратились местные жители и волонтеры, которые сообщили, что мужчина совершает опасные действия в отношении матери. Проводится проверка, привлекли медиков, — уточнили тогда в пресс-службе МВД по Башкирии.

СЕМЬЮ – В КЛИНИКУ, СОБАКУ – НА ПЕРЕДЕРЖКУ

Позже стало известно, что и у Александра, и у его матери есть психическое заболевание, а у пожилой женщины обнаружили еще и онкологию. В итоге мужчину отправили на принудительное лечение в клинику, а его мать также находится в больнице – она истощена и ослаблена. Позже их обоих отправят в психоневрологический интернат – если, конечно, не объявятся опекуны.

Без присмотра осталась только собака Тайга – и тут выяснились страшные подробности. Как рассказал в беседе с «Комсомолкой» волонтер Виталий, бедняга четыре года подвергалась сексуальному насилию, из-за чего под хвостом у нее образовалась опухоль – именно поэтому собака постоянно ходила в подгузнике и не выгуливалась на улице.

Чтобы скрыть следы надругательства, мужчина натягивал на собаку подгузник

- Сейчас две недели Тайга будет жить в добрых и надежных руках, пока у нее все там не заживет. Ее будут откармливать, собака будет приходить в себя, осваиваться в новой обстановке. Потом ее стерилизуют, при необходимости будут лечить и искать ей нового хозяина. Несмотря на все ужасы, которые ей пришлось пережить, Тайга очень добрая и умная собака, уже хорошо ест и идет на контакт, - рассказал волонтер-ветеринар Виталий.

В ЯНВАРЕ ВЫБРОСИЛ КОТА С 18 ЭТАЖА

Чтобы побольше узнать о странной семье, мы отправились в тот самый дом, где жил Александр с матерью. Центр Сипайлово, рядом живописный осенний лес, новенькие высотки-новостройки и шикарный вид на город, открывающийся с верхних этажей. Уже в подъезде становится понятно, что тут творилось что-то странное: стены на балконе исписаны и изрисованы крестами. Сама дверь в квартиру опечатана полицейскими. Соседи почему-то сильно испуганы и не особо хотят разговаривать с журналистами.

В новенькие высотки семья заселилась всего семь лет назад Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Саша и его мать живут тут с 2013 года, когда только сдали дом, они сразу сюда заселились, так что знаю я их давно, - делится сосед семьи Сергей. – Раньше с ними жил еще и отчим Саши, но говорят, он умер недавно. Тоже странный случай: в последний раз мы видели его дней 7-8 назад, потом он перестал выходить. Но похорон не было, тело тоже никто не выносил. Может, в больнице умер – не знаем.

Балкон и стены на этаже, где жил Александр, изрисованы странными крестами Фото: Яна БАЗЕКИНА

По словам Сергея, сначала семья были «нормальными, адекватными людьми». Всегда здоровались, вели себя тихо, женщина часто общалась с соседями и делилась последними новостями. А вот последние года два-три домочадцы стали вести себя очень странно и скрытно – мужчины выходили из дома, только увешавшись ножами и самодельными саблями, мать Саши вообще практически не покидала квартиру.

- Что творилось в их семье, никто не знал, они в прямом смысле этого слова держали свои секреты за семью замками. Только слышали лязг и грохот, когда они открывали все эти замки и шпингалеты, да изредка собака лаяла в квартире. Посторонние к ним никогда не приходили, не буянили, не дрались, не пили, так что к участковым обращаться тоже не было повода, - говорит Сергей.

Повод появился в январе 2020 года – тогда Александр, как уверяют соседи, выбросил с балкона 18 этажа кота, которого прикармливали всем этажом. Феликс, как звали всеобщего любимца, жил в подъезде – ему купили лоток, обустроили лежанку и регулярно баловали вкусностями, получая взамен порцию довольного мурлыкания. А однажды кота нашли под окнами многоэтажки – в луже крови, всего переломанного. Соседи уверены, что к убийству кота причастен Александр – он всегда неприязненно к нему относился и так и норовил пнуть, когда проходил мимо. Сам Саша тогда наотрез все отрицал – мол, всего лишь перенес кота на другую площадку, потому что тот бросился на него и пытался забежать в квартиру. а остальное уж – дело рук хулиганов.

С верхнего этажа высотки мужчина и выбросил несчастного кота Фото: Яна БАЗЕКИНА

- Вот после этого случая их впервые отправили на принудительное лечение. Сашку этого силой санитары и полицейские из квартиры выносили, как он кричал, извивался. И отчима потом забрали, а мать ездила в больницу навещала. Тогда она и ногу сломала, но почему-то за несколько месяцев она у нее так и не зажила. Потом они вернулись, но стали вести себя агрессивно и совсем замкнулись в себе. Мы и не лезли к ним, зачем связываться с психами, да еще и вооруженными. У нас тут дети в школу ходят… Поэтому когда узнали, что их всех забрали на принудительное лечение, только выдохнули с облегчением. Мало ли чего от них ожидать. За неделю до того, как Саша в лес мать поволок, из квартиры странный гул доносился – не то песнопения какие-то, не-то просто выл кто-то. Страшно одним словом, - признается мужчина.

Через этот лес Александр тащил свою мать подальше от людей Фото: Яна БАЗЕКИНА

Что будет с Александром и его матерью – теперь зависит от медиков и того, найдутся ли для них опекуны. Для Тайги наверняка найдется новый хозяин, который будет любить и заботиться о собаке. А соседи, наконец, вздохнут с облегчением – бояться больше некого.