Держала дочь и просила не шуметь: пару из Башкирии обвиняют в надругательстве над 13-летней дочерью

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Стали известны подробности жуткой истории, произошедшей в Калтасинском районе: напомним, там, 13-летняя школьница пожаловалась своему отцу, что ее отчим вместе с мамой надругались над ней, после чего шокированный мужчина немедленно обратился с заявлением в полицию.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», на днях задержали мать девочки – 36-летнюю жительницу села Калтасы Елену К., а вскоре и ее супруга – 32-летнего Игоря К. По факту надругательства над ребенком следователи уже возбудили уголовное дело по статье 131 ч. 3 (изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14 лет), а сами супруги уже дали признательные показания и были взяты под стражу. В свою очередь ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщает еще более откровенные и ужасающие детали: впервые надругательство над ребенком произошло еще летом, а мать девочки, вместо того, чтобы защитить дочь, удерживала ее, гладила по голове и нашептывала, чтобы та успокоилась и не кричала так сильно.

РАСТИЛ КАК РОДНУЮ ДОЧЬ: МОГ НАРУГАТЬ, ВСЫПАТЬ, НО НЕ БОЛЕЕ

Как стало известно «Комсомолке», Алина (имя девочки – изменено – Ред.) родилась у Елены в первом браке, но тогда родители быстро развелись, а в 2016 году Елена познакомилась с Игорем, вскоре пара поженилась и стала вместе воспитывать Алину. По словам родственницы Игоря, он сразу принял девочку как родную дочь. Да, бывало такое, что и ругал за плохую учебу, и шлепнуть мог, но чтобы изнасиловать - никогда.

- Мы сами в шоке, мама до сих пор в себя прийти не может, не понимаем – как вообще могло такое случиться. Алина говорит, что все произошло еще в августе, но мы видели ее потом не один раз – девочка всегда была довольная и счастливая, никогда не жаловалась, что с ней такое сотворили, - говорит Марина К. - Бабушка и отец говорят, что узнали обо всем еще в августе, но почему они тогда сразу заявление в полицию не написали?

Сестра Игоря рассказала, что брат с женой раньше часто выпивали, но год назад под давлением родственников оба закодировались и больше ни капли в рот не берут. Игорь устроился на работу, Елена хлопотала дома по хозяйству. Обычная семья, как и десятки других в селе.

Также родные супругов не понимают, почему Игорю вменяют именно изнасилование. Ведь якобы была проведена экспертиза, которая показала, что никаких повреждений у девочки нет.

- Вчера был суд, избирали меру пресечения. Обоих увезли сразу. Я хотела поговорить с Игорем хоть пять минут, спросить, что произошло, но мне не дали. Алина находится сейчас с бабушкой, - говорит женщина. - Видела ее в магазине - с подружками гуляет, улыбается. Неужели действительно не понимает, что произошло? Мы думаем, что она могла оговорить родителей. Она телефон недавно разбила, который ей Игорь подарил. Может, боялась, что сильно ругать будут или всыпят даже, вот и сказала, не подумав? Мы, правда, не знаем уже, что и думать...

Что же произошло на самом деле – сейчас выясняют следователи. Им предстоит опросить родственников, соседей и знакомых супругов, выяснить, в каких условиях воспитывалась девочка.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.