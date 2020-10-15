В Башкирии спасли шахтера, в теле которого застрял туалетный ершик

Мужчину экстренно прооперировали, и вскоре он уже пошел на поправку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Шахтер из Башкирии чудом выжил и едва не остался инвалидом после неудачного случая … с туалетным ершиком.

Как стало известно «Комсомолке», курьезный инцидент произошел еще в конце августа 2020 года – рабочий рудника после смены приехал в вахтовое общежитие, намереваясь принять душ и хорошенько отдохнуть. Проходя мимо туалета мужчина, к своему неудовольствию, заметил грязь и мусор на полу и, ворча на нерадивого соседа, стал наводить чистоту в комнате. Закончив с уборкой, рабочий решил принять душ, но вылезая из душевой кабины за полотенцем, поскользнулся босыми ногами на мокром кафельном полу и начал терять равновесие. Сначала мужчина попытался удержаться за стену, но все же упал – и весьма неудачно, приземлившись прямиком на туалетный ершик, который сам же передвинул к стене во время уборки. Ручка ершика глубоко вошла прямо в анус мужчины, и когда он попытался его выдернуть, то едва не потерял сознание от боли. Рабочий смог доползти до своего сотового и позвонить фельдшеру, чтобы объяснить свою деликатную проблему.

Когда медик прибежал на помощь, то был шокирован увиденным: прямо посреди комнаты лежал обнаженный мужчина с ершиком в причинном месте и стонал от боли. Сначала фельдшер попытался извлечь инородный предмет самостоятельно, но ничего не вышло. Тогда, сделав обезболивающий укол пострадавшему, он вызвал скорую помощь.

Рабочего рудника на скорой доставили в районную больницу, где уже стало понятно: все очень серьезно. Ручка ершика пробила прямую кишку, из-за чего у мужчины развился каловый серозно-гнойный перитонит, и в любую минуту он мог умереть от заражения крови. Врачи прооперировали шахтера, и совсем скоро он пошел на поправку. Вскоре об инциденте стало известно и руководству рудника, которое поручило всем начальников своих отделов провести профилактическую беседу с подчиненными по технике безопасности.

В пресс-службе организации, где трудился шахтер, от официальных комментариев отказались. Мы же, в свою очередь, публикуем адреса круглосуточных травмпунктов в Уфе, куда можно обращаться за помощью, если попали в подобную неприятную ситуацию.

1. Травмпункт ГБУЗ РДКБ, ул. Степана Кувыкина, 98. Тел.: +7 (347) 229-08-50.

2. Травмпункт ГБУЗ ГКБ №10, ул. М. Горького, 47. Тел.: +7 (347) 243-25-38.

3. Травматолого-ортопедический пункт Октябрьского района: ул. Лесной проезд, 3к 3. Тел.: +7 (347) 232-54-91