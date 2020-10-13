На улицах Уфы не хватает тысячи больших пассажирских автобусов

Жители Уфы потратили на проезд по карте «Алга» почти 1,3 млрд рублей

На днях в отеле Hampton by Hilton Ufa состоялся пресс-завтрак с участием чиновников и предпринимателей, ответственных за пассажирские перевозки. На вопросы журналистов отвечали представители крупнейших перевозчиков башкирской столицы и органов власти. Присутствующие обсудили проблемы общественного транспорта в Уфе и поделились планами по его развитию.

ПРОЕКТ «АЛГА» И ЕГО РАЗВИТИЕ

Первый вопрос, который подняли региональные и городские чиновники – безналичная оплата проезда в транспорте. Как известно, с 1 июля 2019 года в Башкирии появилась единая транспортная карта «Алга». Предварительные итоги этого нововведения подвел руководитель регионального Центра организации перевозок Рафис Ахметдинов.

- На сегодняшний день у нас в системе зарегистрированы 72 перевозчика, которые принимают оплату по карте «Алга». Ежедневно мы фиксируем достаточно большое количество фактов ее использования, чтобы сказать, что проект успешно реализован. Что касается планов по дальнейшему развитию функционала карты, то следующий этап – это мобильное приложение, - анонсировал чиновник.

Следующим взял слово заместитель гендиректора «Башкирского регистра социальных карт» Олег Романов. Он доложил, что на с 1 июля прошлого года на сегодняшний день жители республики совершили более 131,19 млн поездок по безналичному расчету на общую сумму 2,714 млрд рублей.

- Мы достигли того, что в рабочие дни совершается поездок на сумму порядка 10,5 – 10,7 млн рублей, - отметил Олег Романов.

По его словам, по карте «Алга» с начала ее запуска в Башкирии совершено более 36 млн поездок на сумму порядка 716 млн рублей. В свою очередь, по банковским картам жители республики совершили 26,6 млн поездок.

- Суммарно безналичная оплата превышает суммы наличной. Всего за наличный расчет с начала проекта (запуска карты «Алга». - Ред.) совершили 47,509 млн поездок на сумму 1,295 млрд рублей, - заявил чиновник.

По его словам, не все перевозчики регистрируют наличные деньги, которые они получают от пассажиров. Олег Романов также напомнил, что автобусников пока не будут штрафовать за отсутствие в салоне терминалов для безналичной оплаты проезда. Предполагается, что наказывать их начнут с 1 января 2021 года.

По данным «Башкирского регистра социальных карт» на сегодняшний день в республике карту «Алга» используют 367,9 тысяч человек.

Среди новшеств, которые внедряют власти Башкирии при помощи карты «Алга» - карта школьника. Олег Романов заявил, что эта карта на транспорте используется как проездной документ, а в школе – как пропуск в учебное заведение.

ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ

На пресс-завтраке прозвучал также вопрос, который недавно активно обсуждался жителями Уфы. Чуть больше месяца назад городские власти пришли к выводу, что нужно сократить 49 маршрутов общественного транспорта, потому что они якобы дублируют друг друга. Эту информацию прокомментировал вице-мэр башкирской столицы по транспорту Ильдар Юланов.

- Мы просмотрели всю маршрутную сеть Уфы. У нас очень много межмуниципальных маршрутов, которые пересекают весь город. В основном, это автобусы малого класса, и они идут большим потоком, из-за чего у нас появляются большие заторы. Хочу заверить, что мы придерживаемся документа, согласно которому должны быть проведены конкурсные процедуры по транспортному обслуживанию. Пока, на данный момент, мы от идеи сократить маршруты отказались, - заявил вице-мэр.

Из зала в адрес чиновников прозвучал вопрос, который волнует десятки тысяч горожан: почему в Уфе увеличилось время ожидания автобуса? Например, начиная с осени 2018 года и до сих пор из некоторых районов башкирской столицы невозможно никуда уехать после 20:00. А с экранов телевизора жителям постоянно рапортуют о массовых закупках автобусов для «Башавтотранса».

- У нас есть специальная служба, которая следит за пассажиропотоком, - рассказал Ильдар Юланов. – На сегодняшний день мы наблюдаем уменьшение транспортных средств, как частных, так и государственных. Хотя только на Уфу «Башавтотранс» закупил 425 автобусов. Давайте вспомним, какое состояние было у этого предприятия до обновления? Новый подвижной состав пошел в счет старого.

Вице-мэр также заявил, что на сегодняшний день в специальном реестре у «Башавтотранса» по Уфе числятся более 600 автобусов, а на маршруты выходят чуть более 500.

ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ

В свою очередь, замдиректора «Башавтотранса» Сергей Паскин заявил, что за последний год количество перевезенных пассажиров увеличилось на 36%. По его мнению, это означает, что никаких проблем в ожидании автобусов быть не может.

- Почему ожидание увеличилось? Это сегодня с ремонтом дорог связано. Посмотрите на пробки в час пик – поэтому автобус и едет дольше, - подчеркнул Паскин.

Для того, чтобы ситуация с общественным транспортом в Уфе нормализовалась, перевозчикам, как частным, так и государственным, необходимо закупить еще порядка тысячи автобусов большой вместимости. Такую мысль высказал Ильдар Юланов.

Что касается отсутствия автобусов в позднее время, то вице-мэр пояснил, что перевозчики попросту нарушают утвержденное расписание. А виной всему катастрофическая нехватка водителей. Причем как в «Башавтотрансе», так и у частников.

- График работы у них с 6 утра до 12 часов ночи. Один водитель физически не может так работать. Знаю, что в «Башавтотрансе» постепенно вводят вторую смену и, мы надеемся, скоро этот вопрос будет снят с повестки, - подчеркнул Юланов.

ЦЕНА ПРОЕЗДА

Журналисты задали вопрос спикерам о том, сколько действительно стоит проезд в автобусах башкирской столицы, если «убрать» все субсидии от государства. С учетом стоимости топлива и оплаты труда кондукторов и водителей проезд на городских маршрутах, как оказалось, должен быть дороже.

Индивидуальный предприниматель Фанис Батыров, которому принадлежат сотни автобусов марки «ПАЗ», заявил, что на самом деле проезд на них должен стоить 36 рублей. Сейчас в этих автобусах проезд стоит от 25 до 20 рублей за наличный расчет и при оплате банковской картой и 20 рублей по карте «Алга». При этом он подчеркнул, что частники не получают никаких субсидий и дотаций от государства, а цену на проезд должны выставлять такую, чтобы можно было конкурировать с «Башавтотрансом». В противном случае, на ПАЗиках никто ездить не будет.

В свою очередь, замдиректора «Башавтотранса» Сергей Паскин заявил, что проезд на НефАЗах должен стоить 32 рубля. Сейчас за наличные и при помощи банковской карты на них можно проехать за 28 рублей, а по карте «Алга» за 20 рублей.