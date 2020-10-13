Список новых ограничений по коронавирусу в Башкирии: в руководстве республики озвучили важную информацию

В Уфе как минимум пять больниц принимают пациентов с ковидом и пневмонией. Фото: Иван МАКЕЕВ

В руководстве республики подготовили список новых ограничений по коронавирусу в Башкирии. Уже решено отправить детей на каникулы раньше, работодателям рекомендуют отправить своих сотрудников на удаленку, а количество заболевших тем временем подкрадывается к 10 тысячам.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По состоянию на утро 14 октября в Башкирии число заболевших коронавирусом в Башкирии увеличилось на 58. Именно столько заболевших за минувшие сутки выявили медики благодаря тестам. Общее число инфицированных в регионе достигло 9402 человек, темп прироста заболевших составляет 0,6 процента, а коэффициент распространенности – 1,1, заявил министр здравоохранения во время совещания. На стационарном лечении сейчас находятся 104 пациента, состояние их оценивается как средней тяжести. За прошедшую неделю выписано 158 человек. Число жертв коронавируса в регионе достигло за выходные 46 человек. У всех погибших, в том числе и последних, были тяжелые сопутствующие заболевания, но основной причиной смерти стал ковид.

- Ситуация с коронавирусом в регионе стабильная, но рост числа заболевших имеется. Это связано с увеличением числа тестирований. Работают на территории республики 23 лаборатории, за сутки проводятся более 9 тысяч исследований, - сказал Максим Забелин.

В связи с высокой заболеваемостью Забелин предложил ввести новые ограничения по коронавирусу в Башкирии. К примеру, он предложил отправить на самоизоляцию старшее поколение. К слову, сейчас им лишь рекомендовано оставаться дома.

«ОЧЕНЬ РАССЛАБИЛИСЬ»

Радий Хабиров отметил, что масочный режим в Башкирии соблюдается слабо и предложил внимательнее относиться к своему здоровью.

- Очень расслабились и мы, и наши жители. Масочный режим довольно слабо у нас соблюдается. Ну, такое бывает. Жизнь нас самих поправит. Болеть никому не рекомендую, коллеги. Я за это время столько насмотрелся, очень близкие мои товарищи, родные переболели. И каждый говорит: не надо болеть! Очень, очень тяжелая болезнь, - отметил глава.

Он обратился к премьер-министру Андрею Назарову с просьбой выстроить работу правительства так, чтобы не допустить дальнейшее распространение коронавируса в Башкирии.

- Мы живем, в общем, то в условиях чрезвычайной ситуации. Она у нас «режим повышенной готовности» с формальной точки зрения. Но, по сути, по факту, это чрезвычайная ситуация, - обратился Хабиров к председателям кабмина Башкирии.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В БАШКИРИИ - ДЕТИ ОТДОХНУТ ДОЛЬШЕ

Осенние каникулы школьников в Башкирии начнутся на неделю раньше – 19 октября вместо 26. О переносе заявил Радий Хабиров после доклада министра образования.

Согласно плану руководства региона, дети уйдут на отдых 19 октября, а вернутся в школу они по «старому» - 4 ноября. Таким образом, продолжительность отдыха детей увеличится на одну неделю.

Такие меры предприняты в целях предотвращения возможности распространения коронавируса в Башкирии. Отметим, что инициативу о продлении каникул выдвинул министр здравоохранения республики Максим Забелин.

В свою очередь, министр образования Айбулат Хажин доложил о новых случаях заражения COVID-19 среди школьников и учителей.

- Около двухсот у нас школьников в настоящий момент у нас болеют, у них подтвержденный ковид-19, и чуть более 150 педагогов. В общей сложности охвачено 29 районов и 4769 детей находятся на карантине. Это не больные, а контактные, - заявил министр.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В БАШКИРИИ РАБОТНИКОВ - ОТПРАВЯТ НА УДАЛЕНКУ

Радий Хабиров попросил работодателей по возможности перевести своих сотрудников на удаленную работу, дабы избежать распространения коронавируса в Башкирии.

- Мы рекомендуем лицам 65+ находиться в режиме самоизоляции. Жестких мер пока не вводим, мы будем смотреть, что у нас происходит. Я бы еще рекомендовал руководителям предприятий и организаций по возможности людей удалять на дистанционку. Я не буду никакой процент ставить пока, это рекомендательные нормы, - заявил руководитель региона.

Также Хабиров обратился к Андрею Назарову – он попросил его рассмотреть этот вопрос и в «их структуре», то есть отправить на удаленную работу и чиновников.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ В БАШКИРИИ - СУДЫ УШЛИ В ОНЛАЙН

С 13 октября в Башкирии поменялись правила посещения судов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, доступ в здания будет ограничен.

Изменения коснутся распорядка работы Верховного Суда, районных, межрайонных, городских судов и судебных участков мировых судей республики. Теперь в здание суда не будут пускать посетителей, которые не участвую в процессах, а также отменяется личный прием.

Среди ограничений по коронавирусу в Башкирии, которые вступают в силу с 13 октября – обязательное ношение средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Если посетитель пришел без них, либо с признаками повышенной температуры, либо отказался на входе ее изменить, его не пустят.

ВСЕ БОЛЬШЕ БОЛЬНИЦ ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНЫ

Из-за распространения коронавируса в Башкирии некоторые уфимские больницы вновь переделали в ковид-госпитали. Теперь пациентов, которые нуждаются в экстренном лечении, будут перенаправлять в РКБ Куватова. Об этом сообщил главный врач лечебного учреждения Шамиль Булатов на прошлой неделе.

- В сжатые сроки организовали отдельную входную группу приемно-диагностического отделения с полным оснащением необходимого медицинского оборудования, - рассказал главврач клиники.

Также доктор пожелал не забывать об опасности, которую таит в себе вирус – не пренебрегать правилами самозащиты, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Таким образом, в данный момент пациенты с диагнозами коронавирус и пневмония поступают в городскую инфекционную больницу №4, ГКБ Демского района, инфекционный центр в селе Зубово Уфимского района, больницу №5, больницу №18.