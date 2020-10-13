Школьники правила русского запомнить не могут, а тут башкирский!: как в республике на самом деле изучают родной язык

Многие родители уверены, что башкирский в будущей жизни детям не пригодится Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Недавно республика обсуждала очень важный вопрос: так ли необходимо изучать башкирский язык в школах в обязательном порядке. Как обычно, жители республики разделились на три лагеря: поборники изучения языка, его горячие противники и те, кому, в общем-то, все равно – будет ли в школьном расписании лишний час русского языка или башкирского.

«Комсомолка» выяснила, что же думают сами ученики по этому поводу, а также спросим мнение лингвистов и учителей.

«СТЫДНО НЕ ЗНАТЬ ЯЗЫК РОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Все эти горячие дебаты начались еще в сентябре, когда школьник из Нефтекамска оставил на странице Радия Хабирова в соцсетях послание с просьбой отменить обязательное изучение башкирского языка в школах для «небашкирских национальностей». Ученик заявил, что в школе и без того огромная нагрузка, поэтому дети очень устают. Обращение подростка вызвало огромный резонанс среди жителей Башкирии. Многие согласны с тем, что башкирский язык может совершенно не пригодиться ребенку во взрослой жизни, и лучше позволить ему самостоятельно выбрать язык для изучения.

- Я хоть и башкир, но тоже считаю, что достаточно разговорного дома. Я бы лучше заменил эти часы полезными предметами. Республика многонациональная, всем нациям не угодить, и всех заставлять учить башкирский неправильно, - уверен Рустам С.

- Ребенка не надо нагружать несколькими языками, если ему это тяжело даётся. Не все вундеркинды, поэтому если школа не профильная, можно было и башкирский язык факультативом сделать, - вторит ему Борис С.

Фото: Рустем АХУНОВ

А вот другие родители уверены: изучение башкирского языка просто необходимо, потому что стыдно не знать национальный язык своей республики, в которой ты живешь.

- Если поставили в расписании, то учите. Лишних знаний не бывает. Если вы выучите башкирский или татарский, то вы будете понимать все тюркские языки, а это вся Средняя Азия, Турция и частично Кавказ. Бесполезных языков не бывает. Чем больше языков человек знает, тем он интереснее как личность, - уверена Алевтина Т.

Дошло даже до того, что родители учеников одной из школ в Стерлитамаке и вовсе пожаловались, что им предложили перевести детей в другую школу, если уж они так против изучения башкирского языка.

- Я против принуждения, а мне в школе заявили, что если я не хочу, чтобы мой ребенок изучал башкирский язык, то нужно переводить его в другую школу. Это противоречит закону, - возмущается Катерина А.

- Причем с родителями говорят по одиночке и каждому заявляют, что «Вы такие одни, все за башкирский». С коллективом разговаривать не хотят. А учителя только за пределами школы говорят, что их самих заставляют так уговаривать и угрожать. При этом просят не называть их имена и публично они эту информацию не подтвердят никогда, - вторит Михаил Ф.

«ЗА ДВА ГОДА ВЫУЧИЛА ТОЛЬКО ПАРУ СЛОВ»

Чего уж далеко ходить: дочь-четвероклассница уже третий год усердно изучает башкирский в школе, вот только похвастаться хоть какими-то разговорными навыками не может. Спросишь, как будет то или иное слово по-башкирски – удивленно пожимает плечами. При этом у ребенка твердая пятерка по предмету, как впрочем, и у остальных одноклассников.

- На уроке учительница нам читает башкирские сказки, рассказывает о красоте родного края, какие бывают национальные блюда, праздники и костюмы. Иногда некоторые слова произносятся по-башкирски, и мы даже их записываем в тетрадку, но учить наизусть нас никто ничего не заставляет. Как впрочем, и читать самим, и разговаривать – на уроке мы больше слушаем, - делится подробностями образовательного процесса дочь. – И вообще, главное, просто присутствовать на уроке, а оценку и так поставят.

Явные пробелы в знаниях стали особенно очевидны во время дистанционного обучения, когда все домашние задания предполагалось делать самостоятельно, а потом отчитываться перед учителем по электронной почте. Уже первое же задание поставило нас с ребенком в тупик: предлагалось составить подробное праздничное меню на день рождения …на башкирском языке. Стоит ли говорить, что задание дочь выполнить не смогла. Пришлось обращаться к коллеге, которая свободно владеет языком – она-то и «заработала» пятерку, гордо потом красующуюся в электронном дневнике. Все остальные «домашки» выполнялись также, в итоге и за четверть, и за год всем выставили твердое «отлично».

Фото: Рустем АХУНОВ

Вопрос: был ли я против или за изучение башкирского языка в школе? Поначалу – всеми руками «за» - это же всестороннее развитие, разноплановое обучение и вообще, чем больше языков – тем лучше. Сейчас мой энтузиазм значительно поутих, поскольку никакого результата от занятий я не вижу. Сама четвероклашка заявила, что «раз на уроке не скучно, то так и быть, поучит еще».

«ЯЗЫК – ЖИВОЕ СУЩЕСТВО, КОТОРОЕ ЧАХНЕТ, ЕСЛИ ПРО НЕГО ЗАБЫТЬ»

А что же думают насчет обязательного изучения башкирского сами учителя и лингвисты? Неужели для того, чтобы язык жил и развивался, интерес к нему нужно искусственно подогревать в школах?

- Я бы выступила, скорее, против второго иностранного, чем против башкирского, поскольку даже один иностранный не все усваивают в той степени, что после окончания школы могут общаться с иностранцами. Почему некоторые родители считают, что второй иностранный не перегружает ребенка, а вот башкирский (в неделю один час!) - перегружает! – искренне недоумевает писательница, переводчик, Член Союза писателей РФ и РБ Гузаль Ситдыкова. - Мне мое знание башкирского очень помогает в поездках по тюркоязычным государствам и не только. Башкирский язык уже сейчас перестает звучать среди детей даже в таких отдаленных районах, как Бурзянский. Родители считают, что с башкирским далеко не уедешь, и с колыбели начинают обучать русскому. Я вот окончила башкирскую школу в Белорецкой глубинке, где все предметы преподавались на башкирском, а моими одноклассниками были русские, поскольку другой школы не было. Никогда не слышала от них, что они сожалеют об этом.

Конечно, нужно обязательно живое общение, должна быть языковая среда. Обязательно уметь читать, писать на родном языке - без этого пропадут литераторы (их уже приходит мало из молодых), перестанут ставиться спектакли, кто же без знания башкирского будет их ставить? Без знания письменного башкирского прекратятся радио- и телепередачи. Да что уж говорить, сам по себе язык может перестать существовать, потому что все живое чахнет и умирает, если про него забыть.

«НЫНЕШНИЕ ШКОЛЬНИКИ ДАЖЕ ПРАВИЛА РУССКОГО ЯЗЫКА ЗАПОМНИТЬ НЕ МОГУТ»

- Давайте будем честными: ну какой у нас могут обеспечить в школах уровень преподавания башкирского? Сверху сказали – изучать обязательно, а вот результатов никто не требует, поэтому хоть все 11 классов учи язык, а ничему так и не научишься. Что уж говорить, нынешние школьники даже правила русского языка запомнить не могут, что уж тут про башкирский говорить. Но в школе мы обязаны убеждать родителей в необходимости учить язык, - говорит учитель башкирского языка, пожелавший остаться анонимом.

ОФИЦИАЛЬНО:

— Башкирский язык как государственный язык Башкирии изучается учениками добровольно на основании заявлений их родителей. Родители пишут заявления на уровень образования: при поступлении в 1 класс на уровень начального общего образования (1–4 классы), при переводе в 5 класс на уровень основного общего образования (5–9 классы) либо при переводе из одной школы в другую, — объяснили в Министерстве образования Башкирии. — Для школьников, не выбравших для изучения башкирский язык как государственный язык Башкирии, могут быть предложены для изучения предметы из основной части образовательной программы или предметы краеведческой направленности, учебные курсы, обеспечивающие этнокультурные интересы учеников на русском языке, государственных языках республик РФ или родном языке по выбору родителей.