Коронавирус в Башкирии на 13 октября 2020 года: показатель заболеваемости вырос

Тем не менее, среди регионов Поволжья Башкирия показывает один из самых низких уровней заболеваемости Фото: Иван МАКЕЕВ

«Комсомольская правда» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Уфе и Башкирии. По последним данным, всего в республике зарегистрировано 9 344 случая заболевания COVID-19. Новых за последние сутки — 54, в стационарах находятся 103 человека, из них в тяжелом состоянии 4 человека и 1 человек на ИВЛ.

Общее количество погибших от коронавируса в Башкирии — 46 человек.

За последние сутки зарегистрирован 161 случай внебольничной пневмонии, 133 человека с пневмонией выписаны.

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, количество выявленных случаев на 100 тысяч жителей в Башкирии выросло с 221,6 до 229,8. Среди регионов Поволжья это один из самых низких результатов. Лидирует Ульяновская область с 1 378,4 случаев на 100 тысяч населения, затем — Нижегородская область (1 082), Пензенская область (908).