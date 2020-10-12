«Вези меня, мразь — 2»: в Башкирии таксист снял на видео неадекватную клиентку

Девушка требовала отвезти ее в магазин

Очередной скандал с таксистом произошел накануне в башкирском Салавате. Неадекватная девушка нахамила и обматерила водителя, который уже приехал в конечную точку маршрута. Видеозапись инцидента в местную группу «Черный список» выложил сам таксист.

История вряд ли удивит своей оригинальностью. Женщина, по всей видимости пьяная, заказала машину до дома, но по пути решила заехать в магазин. Вот только решение она приняла слишком поздно — водитель уже успел заехать во двор, припарковаться у подъезда, завершить заказ и взять новый.

На предложение «проехать до магазина» молодой человек ответил вежливым отказом. Оно и понятно, ведь следующий клиент уже ждал такси в соседнем квартале. Решение водителя взбесило женщину, и та начала осыпать парня ругательствами.

- Раз я заказала машину, то ты обязан везти меня, куда я хочу, - мы приводим цитаты клиентки, опустив матерные слова, - Да хоть в Стерлитамак! Я тебе плачу за это, осел!

Водитель продолжал настаивать на своем, повторяя в сотый раз железный аргумент про ждущего в другом районе клиента. Но героиня публикации не унималась.

- По вам заметно, что вы неадекватный! - заплетающимся языком заявила женщина. - Я хочу доехать до точки! Вы меня не довезли! Ууууу, да откуда вы такие вообще взялись?!

Видеозапись скандала мгновенно облетела соцсети небольшого Салавата, да и соседних Стерлитамака и Ишимбая. Подавляющее большинство комментаторов поддержали таксиста, повесив на громкую женщину ярлык #ВезиМеняМрази-2.

Эта фраза, напомним, стала известной после другого, куда более громкого скандала. В феврале 2020 года фитнес-тренер из Москвы избила и обматерила водителя такси. Тот, в свою очередь, прославил ее на весь интернет.

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