«Повсюду кровь и лепестки роз»: в Башкирии примирение пары едва не закончилось убийством

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Едва не закончился трагедией романтический вечер для семейной пары из Белорецка. 8 октября в полицию поступил звонок из местной больницы, что к ним привезли 43-летнюю женщину с ножевым ранением. Оперативники немедленно отправились по указанному адресу, откуда забирали пострадавшую, где их ждал настоящий сюрприз. Пол комнаты в общежитии был буквально залит кровью и усыпан лепестками роз. А вскоре по горячим следам удалось задержать и самого подозреваемого – им оказался 51-летний муж женщины, который не стал отпираться и честно признался в содеянном.

УЛИЧИЛА МУЖА В ИЗМЕНАХ И ВЫСТАВИЛА ЗА ДВЕРЬ

Как оказалось, эта семейная драма началась еще пару месяцев назад, когда белоречанка Гульсина Г. уличила своего супруга Фанура Ш. в изменах и со скандалом выставила его за дверь. Осознав, что любимую жену никогда ему не заменят легкомысленные любовницы, мужчина решил вернуться в лоно семьи, но супруга наотрез отказывалась идти на разговор. Тогда мужчина купил золотое кольцо и роскошный букет роз в надежде, что теперь сердце возлюбленной точно дрогнет, но снова все пошло не по плану. Едва завидев благоверного на пороге, Гульсина набросилась на него со скалкой. Цветы разлетелись по всему коридору, а Фанур, затаив обиду, отправился в магазин, где купил огромный кухонный нож и, вернувшись, вонзил его в живот своей супруге, серьезно повредив ей тонкий кишечник.

На шум и крики выбежали соседи, которые буквально отбили окровавленную женщину и вызвали скорую. Сам неудавшийся Ромео поспешил скрыться, но вскоре был задержан полицейскими и доставлен в отделение.

- Сейчас женщина находится в больнице, а ее муж заключен под стражу. Следователем Белорецкого района возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Собственный источник «Комсомолки» уточнил, что в 2018 году мужчина уже был судим за дачу взятки должностному лицу, поэтому избежать реального тюремного срока ему не удастся.