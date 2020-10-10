Радий Хабиров: «Все башкортостанцы – свои. И за каждого я готов рвать глотку»

Радий Хабиров старается каждый день делать жизнь людей чуточку лучше

Два года назад в Белом Доме республики произошла рокировка: на смену Рустэму Хамитову, руководившему регионом почти 9 лет, пришел 54-летний Радий Хабиров. Одни говорили: почти чужак - столько лет работал «где-то там». Другие оптимистично ждали от нового главы свежих идей, реформ. Жизнь, как оно бывает, расставила все по-своему.

Спустя это время – и большое количество всевозможных испытаний – можно подвести некоторые итоги. О них, а также о планах на будущее «Комсомолка» спросила у главы Башкирии в приватной беседе.

«НЕТ ОСНОВАНИЙ ГОВОРИТЬ О КРИЗИСЕ»

- Как вы считаете, какими успехами может похвастаться Башкирия за последний год? А в каких сферах властям республики еще следует поднажать?

- Это был сложный год, коронавирусный, и вся наша деятельность была сопряжена с борьбой за жизнь. Мы достойно встретили этот удар. По смертности от коронавируса Башкирия занимает третье место снизу по России. И количество больных у нас ниже, чем во многих субъектах РФ. Все благодаря тому, что мы сумели мобилизоваться, и наше общество дружно прошло этот этап. Второе – несмотря на обстоятельства, мы все это время продолжали ремонтировать подъезды, приводили в порядок дворы, занимались дорогами. Мне важно, чтобы житель Башкирии выходил из квартиры в нормальный подъезд, оттуда – в нормальный двор, ехал на работу по нормальной дороге, и так далее. Третий момент: инвестиционная деятельность, это для меня один из приоритетов. Что такое инвестиционная деятельность? Это строительство предприятий, это рабочие места и налоги. И у нас неплохие результаты – прошлый год у нас показал плюс 14% . Первый квартал 2020 года - плюс 18%. И несмотря на коронавирус, сейчас мы идем плюсом в 10%, а в России - минус 10%. Мы удержали ситуацию, все это время работали с инвесторами и для нас это важно.

- Как вы сами уже сказали, 2020-й год получился невероятно сложным. Какие решения в этом году стали для вас наиболее тяжелыми? Чем гордитесь? О чем сожалеете?

- По решению президента страны полномочия глав субъектов были расширены, и поэтому, начиная с середины марта, мне каждый день приходилось принимать очень непростые и ответственные решения, взвешивать риски. Здесь – остановить предприятие, там - ограничить передвижение. Я не могу сказать, что все мои решения были безупречны. Где-то, может, мы перекрутили гайки, где-то, напротив, недожали. Но сказать, что совершили какие-то серьезные ошибки, тоже не могу. Потому что есть цифры по больным и умершим, и становится ясно, что в целом мы эту ситуацию достойно прошли.

Знаете, что было по-настоящему тяжело? Тот период, когда инфекция стала распространяться, появились очаги в больницах, и нам приходилось блокировать эти очаги, закрывая учреждения вместе с пациентами и врачами. Как-то их успокаивали, еду в пакетах передавали через забор... К счастью, потом все стабилизировалось. Это была неведомая болезнь, которую врачи не знали как лечить. Сейчас для нас она известна, мы знаем как от нее защититься и как лечить.

В 2020 году главе каждый день приходилось принимать очень непростые решения

- Коронавирус - не только про болезнь, но и про экономику. Есть у вас понимание, когда республика преодолеет последствия «коронакризиса»?

- Да, были определенные проблемы, но взгляните с другой стороны. Ведь мы республику закрывали меньше, чем другие регионы. Практически не останавливали экономику, локдаун у нас был около двух недель. У нас не останавливалась стройка, и вот результат: по всей России – минус 5% по объемам строительства, а у нас – плюс 11%. Мы не закрывали рестораны, потому что понимали, что потом этот бизнес не восстановить. И я думаю, что эта часть наших действий была оправдана. Мы поверили врачам, что они справятся. А со своей стороны мы старались не закрывать экономику, и пока у нас оснований на это нет. В то же время предъявляем строгие требования к предприятиям, к тому, чтобы они соблюдали противоэпидемиологические правила.

Также по сельскому хозяйству имеем рост 6%. Падение только по промышленному производству - порядка 4%. Но и это объясняется сокращением добычи нефти, в рамках соглашения ОПЕК. Поэтому скажу, что наша экономика в порядке. Пока я не вижу оснований говорить о кризисе.

ПРО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТЕСТЫ

- Давайте перенесемся в Стерлитамак. Механизм деприватизации БСК уже запущен, требования республики обозначены в суде. Вы разговаривали со своим предшественником Рустэмом Хамитовым на эту тему?

- Нет, это мы с ним не обсуждали. Можно сказать, что вопрос достался в наследство, и мы как видели, так и решали. Сейчас все материалы находятся в суде, мы рассчитываем стать участниками процесса, поскольку здесь пострадали интересы республики.

По словам Хабирова, каждый башкортостанец для него свой

- Вы убеждены, что это чистой воды мошенничество?

- Действительно, я написал обращение начальнику Следственного комитета РФ, где на двух страницах изложил свое видение ситуации: совершено преступление, пакет акций был конвертирован группой лиц, наделенной в том числе государственными полномочиями, и рядом физических лиц таким образом, что из 62% у республики осталось 38%. По истечении месяца я получу официальный ответ от СК РФ.

- Какие мысли вас посещали в тот день, когда вы ехали из Уфы к подножию Куштау, чтобы поговорить с протестующими? К чему готовились? Довольны исходом той встречи?

- Моей задачей было остановить эскалацию, потому что там было очень сильное напряжение. С одной стороны, защитники горы, общественники, с другой – представители «Соды», общественники, с третьей стороны – сотрудники правоохранительных органов, на тот момент уже начали подтягивать ОМОН… Там намечалась ситуация с непредсказуемыми последствиями. Никому этого не говорил, вам сейчас признаюсь: я шел туда с твердым намерением: «Не уеду, пока не растащу всех в разные стороны». Я готовился, думал, буду несколько часов стоять, убеждать, останусь там и дольше. Но нам удалось договориться, люди поверили на слово, все наше общение длилось около 10 минут, после этого все разошлись. Это говорит о том, что наше общество – цивилизованное и ответственное. Думаю, все сделали для себя выводы.

- Нечто похожее намечается в Баймакском районе. Каково ваше мнение по поводу протестов местных жителей, выступающих против промышленной добычи меди и золота на этих территории? Как будете действовать в сложившейся ситуации?

- Надо четко разграничивать две вещи: когда человек действительно считает, что его экологические права нарушены, а окружающей среде, где он живет, наносится ущерб, или – когда мотивы иные.

В то же время нужно понимать: насколько тот или иной проект причинит вред экологии. В каждом случае надо внимательно разбираться. Нужно опираться на мнение людей: возможно, референдум, всерайонный опрос. Знаете, бывают такие «веселые» экологические протесты, когда в деревне 50 неместных человек выходят к карьеру, хозяин этого участка спрашивает: вы чего пришли? В ответ слышит: права твои экологические защищать. А у человека все в порядке.

Но отмахиваться от экологических проблем не нужно.

Расскажу историю: в Северной Осетии построили предприятие, люди вышли: мы против, нам это не нужно. И все: предприятие закрыли, распродали на запчасти, и 2000 рабочих мест прекратили существование. Грузоперевозки, налоги, рабочие места – со всем пришлось распрощаться.

Считаю, что каждый руководитель XXI века должен проявлять мудрость и находить баланс между развитием экономики и сохранением природных ресурсов. Невероятно сложная задача.

Хабиров считает, что каждый руководитель XXI века должен проявлять мудрость

ПРО МОСТЫ, СПОРТ И БАШКИРСКИЕ МАКАРОНЫ

- Поговорим про строительство. Сейчас в Уфе реализуются грандиозные проекты: новый мост через реку Белую вставка на старом мосту на Монументе Дружбы и Восточный выезд. На какой стадии реализации они сейчас находятся? Какие крупные проекты находятся на очереди?

- Вставку через Белую мы строим на три полосы, но уфимцам придется еще потерпеть определенные неудобства. Почему? Этот мост-вставку мы построим за год-полтора, но как только его откроем, старый мост сразу же ставим на глубокую реконструкцию. Это тоже займет год-полтора. Вот и считайте, года три уйдет на этот объект. Зато по итогу мы улучшим въездные ворота.

По Восточному выезду хотелось бы поставить точку в 2023 году. Что еще? Мы планируем реконструкцию Затонского моста, а также обсуждаем вопрос строительства моста в Дему и в районе ул. Интернациональной. Уфа, по сути, находится на полуострове, поэтому нам нужно много мостов. Также мы рассчитываем «пробить» до конца проспект Салавата Юлаева.

Еще один интересный проект, который мы прорабатываем с РЖД, – железнодорожное кольцо вокруг Уфы, чтобы можно было на электричке быстро добираться из одного конца города в другой. В следующем году начнем проектирование, а на строительство будем выходить в 2023 году. Это будет хорошей альтернативой автодвижению.

- Когда, наконец, достроят мечеть «Ар-Рахим»? Что этому мешает?

- У нас есть понимание, что нужно делать, есть строительная организация. Но нет самого главного – достаточного количества денег. Речь идет не о миллионах даже – а о миллиардах. А так как объект будет строиться за счет добровольных пожертвований от предприятий, учитывая ситуацию с пандемией, то сейчас говорить о больших вливаниях средств не приходится. Вы спрашиваете – когда? Я не знаю. Но будем прорабатывать вопрос.

- Транспортная реформа. Правительство рапортует об успехе, в то же время люди жалуются: не хватает автобусов. Вы разбирались, в чем причина такой совершенно разной интерпретации?

- Открою еще один секрет. Моя деятельность как главы республики всегда сопровождается большим шумом – я сам иногда провоцирую его. Общественное мнение помогает мне видеть степень существующей проблемы.

Что касается транспортной реформы, то я считаю, что государственный перевозчик должен быть, поэтому мы выбрали для себя «Башавтотранс». Но достался он нам тогда в банкротном состоянии, и мы до сих пор его восстанавливаем.

Другим перевозчикам я сказал: «иду на вы», предложил ввести безналичную оплату, карту «Алга», чтобы сделать прозрачным этот бизнес. Часть перевозчиков ответили бойкотом: в один день взяли и не вышли на работу. Люди ждали на остановках, мерзли и решили, что я виноват, раз все закрутил. Но у перевозчиков не вышло, мы привели их тогда в чувство.

Важный момент: я ведь «за» бизнес. Я за то, чтобы частный перевозчик был, но работал нормально. Они ведь до сих пор отказываются принимать карту «Алга». А мы хотим, чтобы все было прозрачно: все деньги проходили через счет. Это ведь и выгодного для жителей: по карте «Алга» проезд стоит 20 рублей, за наличные деньги – 28. Кстати, я слышу и много положительных откликов.

В целом сложившаяся за долгие годы коррумпированная, бандитская система оказалась под ударом. Помните 2018 год? 3700 ПАЗиков, с торчащими газовыми баллонами, перестрелки водителей… Сейчас такого нет, мы укрепили позиции государственного перевозчика – «Башавтотранс», а по городу «бегает» около 500 «причесанных» ПАЗиков.

Я поставил задачу – сделать пассажирско-транспортную систему в Башкирии лучшей в России. Мы вряд ли дотянем до Москвы, но приблизиться к этому можем.

Радий Хабиров получил небольшой подарок от КП

- Вопрос о школьном питании. С тех пор, как все школы Башкирии перешли на новую схему, участились жалобы от родителей и самих учеников. Что нужно, чтобы обеспечить качественным питанием всех школьников республики? Что уже для этого сделано?

- Люди голосуют ногами. Когда я только запустил этот процесс и заниматься школьным питанием, количество учеников, которые питались в школах, увеличилось на 20-30%. Значит, им понравилось.

Знаете, сколько раньше в школьных столовых было башкирского мяса? Только 6-7%, остальное – привозное, причем не говядина из Оренбурга, а кенгурятина или буйволятина. Сейчас – порядка 80% мяса от фермеров Башкирии. Мы более тщательно подходим к выбору предпринимателей, с которыми заключаем договоры на обеспечение школьного питания. Ввели систему контроля меню. В 2019 году по организации питания в школах Башкирия заняла третье место по стране.

Еще нужно не забывать про то, что школьное питание все-таки не домашнее. Там есть определенные требования, и оно может быть не привычно для детей, которых дома балуют жареным и фаст-фудом.

С другой стороны, если люди спорят, жалуются – это тоже хорошо. Значит, становятся более требовательными. Я сам физически не могу проконтролировать, как обстоит с питанием в 1400 школах Башкирии. Поэтому мамочки и родительские комитеты – мои союзники в этом плане.

- Кстати - о башкирском мясе. Недавно вы сообщили, что в республике будут реанимировать коневодство. А что в целом с сельским хозяйством? Будут ли строиться новые фермы? Какие отрасли сельского хозяйства планируете развивать?

- В этом году мы серьезно помогли нашим селянам в том числе, по закупке техники, удобрений и зерна. Что получили по итогу? 4 млн тонн зерна. В последний раз такое было в 2015 году. Ниже этой цифры мы не должны опускаться. Я поставил задачу – 5 млн тонн в год. Все возможно, но нужно помогать. Сельское хозяйство должно развиваться, в том числе за счет модернизации. Только представьте, в 2018 году по объемам закупки агротехники Башкирия была на 39 месте, сейчас мы вторые.

Интереснее другое. По переработке сельхозпродукции мы находимся на 6 месте в ПФО. Выше нас по производству консервов, масла, соков и так далее – даже Саратовская и Пензенская области! Вы ели башкирские макароны? Нет. Потому что не производим.

То же самое касается конины. Башкирия занимает 3 место в стране по поголовью лошадей. Но у нас нет забойных цехов, цехов по переработке конины. Надо отлаживать этот момент. Будущее сельского хозяйства нашей республики – в переработке.

- Были новости о проблемах в финансировании ХК «Салават Юлаев». Что будет с одним из самых известных брендов республики? Не постигнет ли его участь владивостокского «Адмирала», который был вынужден сняться с чемпионата КХЛ?

- Все вопросы решены. Финансирование со 2 октября открыто. Дело в том, что были сложные организационные моменты, связанные с директивами, к тому же «Роснефть» в силу внешних обстоятельств оказалась в не самом хорошем положении. Но сейчас мы обо всем договорились. Переживать не о чем. Да, мы изыскивали резервы в бюджете, но в том, что «Роснефть» нас поддержит, у меня не было сомнений.

- Ходят слухи и о ФК «Уфа». Будто наша футбольная команда также находится в затруднительном положении. Это так?

- Здесь та же история, что и с хоккеем. Я недавно собирал у себя наших футболистов только потому, что заметил некоторое уныние в команде. И я их заверил, что переживать насчет денег не нужно – все будет.

Вместе с директором КП-Уфа Еленой Романовой

«Я НЕТЕРПИМ К БАЙСТВУ»

- Ваша фраза «своих не сдаю» уже стала крылатой. Что нужно совершить представителю вашей команды, чтобы он перестал быть «своим»?

- Это относится не только к моей команде. Я – руководитель республики, и здесь, в Башкирии, мы все – свои. Этим принципом я руководствовался, когда мы в разгар пандемии вытаскивали с Чаяндинского месторождения две тысячи наших вахтовиков, понимая и ограниченность ресурсов, и риски – ведь это инфицированные, дополнительная нагрузка на нашу медицину. Но они – свои. Я также всегда отслеживаю, если какой-то башкортостанец застрял за границей, сколько мы вытащили наших туристов. Или, к примеру, если кто-то из жителей республики погиб за границей – решаем вопрос о доставке тела на родину. Все башкортостанцы – свои. И за каждого, как говорится, я готов рвать глотку.

Отвечу и по команде. У каждого руководителя должны быть люди, которым он доверяет, с которыми может двигаться в одном направлении. Также я склонен прощать и принимать ошибки людей. Я тоже могу иногда ошибаться. Но что касается чиновников, я нетерпим к байству. К счастью, у меня вроде бы такой проблемы нет. Как-то жене сказал: если заметишь, что я бронзовею, важничаю – бери биту и бей по голове, приводи в чувство (смеется). Поэтому в моей команде люди простые в общении и в работе.

- Вы часто разъезжаете по республике с рабочими визитами. Можете назвать свои любимые районы? И наоборот, какой район в настоящий момент – отстающий? Где муниципальному руководству надо серьезно поработать?

- Про отстающих не скажу - многим районам надо усиленно поработать, называть их не буду, потому что они стараются. По трем районам приняты отдельные программы развития. Какие районы нравятся? Для меня очень дорог Сибай – за время, что я руковожу регионом, я там был уже 10 раз! Своя изюминка у Бурзяна. Еще мне нравится Бирск – очень самобытный город, интересные люди. Отмечу Ишимбайский район, откуда я родом – по моему мнению, он был недооценен, и сейчас я стараюсь вернуть ему толику внимания. А еще люблю бывать в Мишкино: интересный говор, приятные люди. Вообще, я нашу республику называю – этнографический музей под открытым небом. Убежден, что нет другого такого региона в России с таким большим количеством разных национальностей.

- В прошлом интервью для «Комсомолки» вы говорили, что воскресенье всегда посвящаете семье. Но все чаще и по воскресеньям вас можно заметить за работой. Как часто удается отдыхать в кругу близких?

- Это больной для меня вопрос. Ситуация сложная, сыну скоро 4 года, ему в этом возрасте интереснее с отцом, чем с матерью, он сейчас больше тянется ко мне. Увы, из-за коронавируса и других ситуаций мне пришлось работать и в выходные, но я стараюсь все-таки уделять время семье. Например, вместе ходим на хоккей.

- Как-то был очень милый пост про нового члена семьи – Ланселота. Это породистый пес? Есть у вас еще питомцы? У вас есть время с ними гулять, играть?

- Это была одна из лучших собак в моей жизни. Пес был невозможно умный, прожил всего год, но, к сожалению, очень трагически погиб. Мы взяли вторую такую же немецкую овчарку, но моя жена категорически запретила выставлять где-то ее фото, чтобы не сглазили.

- Когда в конце 2018 года вы возвращались в Башкирию в качестве врио главы, наверняка у вас были определенные ожидания. Спустя два года можете сказать, насколько сильно они разошлись с реальностью?

- Я 10 лет работал за пределами родины. За это время я вырос, набрался опыта, у меня есть силы, необходимые моральные качества. Когда я сюда шел, была одна мысль: я всю свою энергию и любовь обрушу на жителей Башкирии. Этим я и занимаюсь. Пока рано подводить какие-то итоги, но я каждый день стараюсь делать жизнь людей чуточку лучше.