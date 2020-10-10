Коронавирус в Башкирии на 10 октября 2020 года: из-за коронавируса в Уфе перепрофилируются сразу несколько больниц

В данный момент пациенты с диагнозами коронавирус и пневмония поступают в городскую инфекционную больницу №4, ГКБ Демского района, инфекционный центр в селе Зубово Уфимского района, больницу №5, больницу №18. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация с распространением коронавируса в Башкирии так и остается напряженной: количество заболевших растет, а больницы перепрофилируют в ковид-госпитали. Что будет дальше, остается только гадать – но в суды уже не впускают, а детям хотят продлить каникулы.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

По состоянию на 10 октября 2020 года в республике зафиксирован рост больных на 47. Теперь общее количество зараженных составляет 9191, еще немного и Башкирия выйдет на отметку в 10 тысяч. В стационарах республики, по данным минздрава, лечатся 107 человек, из них восемь в тяжелом состоянии, на ИВЛ – один. У 743 человек болезнь протекает в легкой форме, они находятся дома на амбулаторном лечении.

За сутки выписано 25 человека, всего выписано 8298. Новых случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано за последние сутки, всего погибших 43. Количество случаев с внебольничной пневмонией за сутки выросло на 181.

ШКОЛЬНИКИ ДОЛЬШЕ ОТДОХНУТ

На последнем оперативном совещании в правительстве Радий Хабиров сообщил, что школы закрывать не будут. Хотя 112 школ все же находятся на частичном карантине из-за ковида, 203 класса учатся дистанционно, потому что коронавирус выявлен у 139 школьников. В конце октября школьники уйдут на каникулы. По плану это должно произойти 26 октября, но есть вероятность, что каникулы могут наступить раньше на целую неделю. Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на собственный источник в мэрии, из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом, власти решили перестраховаться, поэтому каникулы в Башкирии могут начаться уже 19 октября и продлиться до 1 ноября.

СУДЫ – ОНЛАЙН

С 13 октября в Башкирии поменяются правила посещения судов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии, доступ в здания будет ограничен. Виной всему снова коронавирус, а точнее рост заболеваемости.

Изменения коснутся распорядка работы Верховного Суда, районных, межрайонных, городских судов и судебных участков мировых судей республики. Теперь в здание суда не будут пускать посетителей, которые не участвую в процессах, а также отменяется личный прием.

Среди ограничений, которые вступают в силу с 13 октября – обязательное ношение средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Если посетитель пришел без них, либо с признаками повышенной температуры, либо отказался на входе ее изменить, его не пустят.

ВСЕ БОЛЬШЕ БОЛЬНИЦ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В КОВИД-ГОСПИТАЛИ

Как ранее сообщала «Комсомолка», в данный момент пациенты с диагнозами коронавирус и пневмония поступают в городскую инфекционную больницу №4, ГКБ Демского района, инфекционный центр в селе Зубово Уфимского района, больницу №5, больницу №18.

Теперь же в столице Башкирии помощи из-за распространения коронавируса вновь переделали в ковид-госпиталь и больницу скорой медицинской. Так что теперь пациенты на скорой помощи, нуждающиеся в экстренном хирургическом вмешательстве, теперь будут перенаправляться в республиканскую клиническую больницу. Об этом сообщил главный врач РКБ им. Куватова Шамиль Булатов.

- В сжатые сроки организовали отдельную входную группу приемно-диагностического отделения с полным оснащением необходимого медицинского оборудования, - рассказал главврач клиники.

Также доктор пожелал не забывать об опасности, которую таит в себе вирус – не пренебрегать правилами самозащиты, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

РАБОТА НАЧАЛАСЬ

Под Стерлитамаком на этой неделе начали строительство новой инфекционной больницы на 380 мест по аналогичному проекту и той же подрядной организацией, что и уфимская инфекционная больница в Зубово.

Новая больница будет расположена за частным сектором по улице Караная Муратова за строящейся мечетью. Мэр Стерлитамака Владимир Куликов отметил, что строительство инфекционного госпиталя в городе – это не только шаговая доступность для жителей города в случае необходимости, но и дополнительные рабочие места.

- Инфекционный госпиталь будет сверхфункциональным, здесь будут лечиться не только жители Стерлитамака, но и других близлежащих городов и районов. Введение госпиталя поможет разгрузить другие больницы, которые были перепрофилированы в ковидные. Это, безусловно, взвешенное решение, которое позволит Стерлитамаку стать крупным медицинским центром республики, - рассказал сити-менеджер.

Напомним, что решение о строительстве новой инфекционной больницы в Стерлитамаке озвучил Радий Хабиров. Он сказал, что обсудил этот вопрос в телефонном разговоре с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко, который поддержал это решение. Для возведения нового инфекционного центра рассматривают возможность привлечения федерального софинансирования. Госпиталь будет сборно-каркасным и расположится на площади порядка семи га. Здесь же построят вертолётную площадку для приема санавиации. Строительные работы будут вестись круглосуточно в четыре смены. К 15 декабря медицинское учреждение должны сдать.