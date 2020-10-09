Вопреки вызовам: что изменилось в Башкирии за 2020 год

В Башкирии продолжают реализовывать широкомасштабные строительные проекты

В предстоящие выходные Башкирия в тридцатый раз отметит День республики. 11 октября 1990 года на съезде Верховного совета БАССР была принята декларация о государственном суверенитете. Это событие привело к крутому повороту в истории региона, полностью изменив политические реалии того времени. В этом году праздничные мероприятия пройдут с серьезными ограничениями из-за пандемии коронавируса, но совсем отменять их власти не решились. Более того, в этот же день жители Уфы отметят День города, который так и не состоялся летом.

В преддверии праздника «Комсомолка» вспоминает самые значимые события уходящего года и подводит краткие итоги. Что же изменилось в республике в 2020 году? Одно можно сказать сразу – этот год жителям Башкирии запомнится надолго.

РЕКОРДЫ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Весной 2020 года из-за пандемии коронавируса сильно пострадал бизнес. На период режима жесткой самоизоляции закрылись многие предприятия, а после послабления уже не открылись. Чтобы поддержать предпринимателей и их работников, российские власти выделили беспрецедентную сумму денег, в том числе и для башкирского бизнеса. Всего региональные власти распределили порядка 30 млрд рублей на поддержку организаций, пострадавших от «коронакризиса».

В этом году праздничные мероприятия пройдут с серьезными ограничениями из-за пандемии коронавируса, но совсем отменять их власти не решились

Помощь малому бизнесу была бы не полной без дополнительных мер поддержки со стороны государства. Так, например, власти разработали целый комплекс мер, позволяющий предпринимателям удержаться на плаву. Это и освобождение от некоторых видов налогов, скидки на арендную плату и единовременные выплаты на каждого сотрудника. Благодаря этому удалось избежать серьезных проблем в экономике.

Власти республики неоднократно заявляли, что начиная с конца прошлого года, в Башкирию пожелали вложиться сотни инвесторов. По данным регионального правительства, совсем скоро общая сумма вложений в экономику республики достигнет 1,2 трлн рублей. На сегодняшний день в Башкирии утверждено 205 приоритетных проектов с общим объемом вложений в 673 млрд.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Благодаря хорошему урожаю, который получили башкирские аграрии в 2020 году, жителям республики не стоит беспокоиться о продовольственной безопасности. Башкирия вполне сможет обеспечить себя продуктами питания.

Недавно на заседании президиума правительства Башкирии министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов заявил, что в 2020 году индекс производства продукции сельского хозяйства по республике составил 106,1%. Для сравнения, в прошлом году за январь-август цифры были скромнее - 99,4%.

Кроме того, власти республики утвердили 26 инвестиционных программ в сельском хозяйстве и основательно взялись за обновление парка сельхозтехники. В частности, за год фермеры закупили более трех тысяч тракторов, сеялок и комбайнов на сумму 8,5 млрд рублей.

- Для сравнения, по итогам 2019 года приобретено техники на сумму 6,5 млрд рублей, - заявил во время доклада Ильшат Фазрахманов.

Несмотря на падение мировых цен на нефть и пандемию коронавируса в Башкирии не отменили и не перенесли строительство ни одного важного социального объекта

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ

В период жесткой самоизоляции из-за коронавируса многие жители Башкирии лишились источников дохода. Чтобы оказать помощь людям в затруднительном положении, власти республики выделили огромные деньги. С начала года более 228 тысяч человек получили пособия по безработице. В том числе 68 тысяч человек получали повышенные выплаты на несовершеннолетних детей.

Стоит отметить, что во время самоизоляции волонтеры оказали помощь тысячам жителей пожилого возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Активисты ездили по домам и квартирам и привозили продукты и предметы первой необходимости. Всего с начала года Башкирия получила из федеральной казны более 54 млрд рублей на поддержку экономики республики.

Вопреки обстоятельствам, власти Башкирии продолжили реализацию республиканских программ по ремонту подъездов и дворов в городах республики. К концу этого года коммунальщики отремонтируют 380 дворов и около двух тысяч многоквартирных домов. По словам министра ЖКХ Бориса Беляева, это позволит улучшить жизнь почти 300 тысяч жителей региона.

Чтобы создавать новые рабочие места власти региона добились создания особой экономической зоны «Алга». Располагаться она будет на территории Стерлитамакского и Ишимбайского районов республики. Промышленные предприятия, которые перенесут туда производство, получат всевозможные налоговые льготы и субсидии.

Кроме того, в республике созданы пять территорий опережающего социально-экономического развития, три из которых появились еще в 2019 году – в Нефтекамске, Благовещенске и Белорецке. Ведется работа по созданию шестой территории в Учалах.

Что касается реальных доходов жителей республики, то, по мнению властей Башкирии, они продолжают расти. Накануне премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров заявил, что средняя зарплата в республике составляет 37 тысяч рублей. За последний год она выросла на 4,2 процента.

СТРОЙКА КИПИТ

В последние годы в Башкирии стали больше строить социальных объектов. Несмотря на вызовы времени, в Уфе и других городах республики построили 21 новую школу, а также новые детские сады и поликлиники.

- В 2019 году мы сдали 50 социальных объектов. Это школы, детские сады, дома культуры, поликлиники, ФАПы, спорткомплексы. Уверен, что строители совершили очередной подвиг, за рекордно короткие сроки построив под Уфой инфекционный центр на 470 мест, - писал у себя в социальных сетях глава республики Радий Хабиров.

Также в Башкирии продолжают реализовывать широкомасштабные строительные проекты. Так, например, стройка кипит на въезде в Уфу, где возводят вставку между двумя автомобильными мостами через реку Белая. Сдвинулось с мертвой точки и строительство Восточного выезда, который простоял в «законсервированном» состоянии с 2007 года, а этой зимой получил новую жизнь. Строители планируют завершить работу к концу 2023 года.

Активно застраиваются города и села Башкирии. По данным властей, в 2019 году в республике введено 2,37 млн квадратных метров жилья. Это позволило региону занять второе место в Приволжье по объемам строительства жилых домов.

Несмотря на падение мировых цен на нефть и пандемию коронавируса в Башкирии не отменили и не перенесли строительство ни одного важного социального объекта. Именно с таким настроем жители республики шагнут в 2021 год – с надеждой на будущее и верой в хорошее.