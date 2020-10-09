Коронавирус в Башкирии на 9 октября 2020 года: 43-я смерть от ковида и новая инфекционная больница под Стерлитамаком

За минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 9144 человек Фото: Рустем АХУНОВ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с эпидемией коронавируса в республике. Так, по последним данным регионального министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 46 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных достигло 9144 человек. Из них 720 жителей республики находятся на амбулаторном лечении, а еще 108 находятся в стационарах. Состояние большинства из них оценивается как удовлетворительное, еще восемь пациентов в тяжелом состоянии, а один пациент подключен к аппарату ИВЛ.

За прошедшие сутки из больниц республики с полным выздоровлением выписались 39 человек. Всего в Башкирии коронавирусом переболели 8273 человека.

По данным Минздрава Башкирии за сутки был зарегистрирован один летальный случай от COVID-19. Всего с начала пандемии в республике скончались 43 человека. Последним погибшим оказался 45-летний житель Благовещенска.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, у мужчины были сопутствующие заболевания. У пациента были сахарный диабет 2 типа, хронический бронхит, склероз, липоматоз поджелудочной железы.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки в Башкирии выявили 190 новых случаев. С полным выздоровлением от этой болезни выписались 145 пациентов.

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НОВАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

Накануне стало известно о начале строительства еще одной большой инфекционной больницы. Ранее власти Башкирии анонсировали этот проект как логичное продолжение программы по борьбе с коронавирусом. Весной под Уфой уже построили инфекционный центр.

На этот раз региональные власти приняли решение построить второй инфекционный госпиталь под Стерлитамаком. В социальных сетях представители администрации города кратко рассказали о проекте.

- Он (инфекционный госпиталь. – ред.) будет построен по аналогичному проекту и той же подрядной организацией, что и уфимская инфекционная больница в Зубово, и будет рассчитан на 380 койко-мест. Новая больница будет расположена за частным сектором по ул.Караная Муратова, за строящейся мечетью, - пояснили в пресс-службе мэрии Стерлитамака.

На строительную площадку накануне прибыл и мэр Стерлитамака Владимир Куликов. Он отметил, что новый инфекционный госпиталь – это не только медпомощь для горожан в шаговой доступности, но и дополнительные рабочие места.

- Инфекционный госпиталь будет сверхфункциональным, здесь будут лечиться не только жители Стерлитамака, но и других близлежащих городов и районов. Введение госпиталя поможет разгрузить другие больницы, которые были перепрофилированы в ковидные. Это, безусловно, взвешенное решение, которое позволит Стерлитамаку стать крупным медицинским центром республики, - заявил Владимир Куликов.