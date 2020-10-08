Какие новые места для прогулок за последний год появились в Уфе: знакомим с ними

Совсем недавно в парке Победы восстановили Дежневскую лестницу, по которой можно спуститься прямо к воде. Фото: Рустем АХУНОВ

Что ни говори, а Уфа развивается и расцветает с каждым годом. За последний год в столице Башкирии появилось сразу несколько мест притяжения, куда с удовольствием приходят молодежь и семьи с детьми, а также приводят гостей Уфы, чтобы показать все красоты города. Познакомимся с ними поближе.

НАБЕРЕЖНАЯ ДЛИНОЙ В 7 КМ

Долгожданная набережная Белой с каждым днем все больше и больше становится привлекательной для горожан и гостей столицы. Ее протяженность составляет 7 километров. Здесь каждый найдет занятие по душе: кому-то хочется прогуляться с друзьями или покачаться на качелях, кто-то предпочитает размяться на беговой дорожке и преодолеть новую дистанцию, кто-то приезжает сюда с семьей на фотосессию, а кто-то - покататься на самокате или велосипеде. А к следующему году здесь появится еще больше жизни – зоны для активного отдыха, ледовая коробка, спортивные площадки. Кстати, наполнение новой набережной глава Башкирии намерен курировать лично, так как это проект республиканского значения.

Долгожданная набережная Белой с каждым днем все больше и больше становится привлекательной для горожан и гостей столицы

АРТ-КВАДРАТ – СОВРЕМЕННОЕ ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Гуляя по арт-квадрату, уфимскому творческому пространству, складывается впечатление, что ты находишься во дворах неформального Петербурга. Особенно, когда вокруг современная молодежь – каждый из них необычен и индивидуален.

«Центр Уфы, которого не было» – именно так называют объект его создатели. Находится «Арт-квадрат» на улице Чернышевского, 88. Это место притяжения творческих идей, место, где постоянно что-то происходит.

Все собрано в одном месте: музеи, театры, шоу-румы, клубы, дизайнерские кафе и креативный стритфуд, открытые крыши и уютные скверы, граффити и скульптуры, уличный кинотеатр и сцена. По пятницам и субботам здесь происходит настоящее движение – концерты, дискотеки. Или, может, вы захотите поиграть в баскетбол или настольный теннис? А в будни можно просто прогуляться вечером, попить кофе, поработать в спокойной обстановке в кофейне. Для фотосессий здесь тоже есть все – неповторимая архитектура и располагающая атмосфера.

Это место притяжения творческих идей, место, где постоянно что-то происходит. ФОТО: Арт-квадрат

Кстати, здесь очень много необычных кафе и кофеен. Здесь впервые в городе появился «бамблти» – пенистый чайный напиток, в который добавлены «жемчужины» -шарики, сделанные из тапиоки, также известные как «боба».

АРКА ШЕВЧУКА

Прогуливаясь по центру Уфы, не забудьте заглянуть в арку Шевчука. Необычный стрит-арт, расположенный в здании Художественно-графического факультета БГПУ имени Акмуллы, уже стал новым символом башкирской столицы. Аркой Шевчука это место называют только в народе, официальное название объекта – «Культурный космос Башкортостана». На стенах и потолке арки изображены талантливые люди, имеющие отношение к нашей республике.

Необычный стрит-арт, расположенный в здании Художественно-графического факультета БГПУ имени Акмуллы, уже стал новым символом башкирской столицы. Фото: Рустем АХУНОВ

- Есть там место, где человек может не только увидеть, но и услышать творчество. Это такая полоса, мы ее условно называем «радиола». Она разделена на разные музыкальные эпохи. Человек прислоняет к ней руку и слышит разную музыку. Например, древнюю музыку башкир, или тех же Шевчука и Земфиру, Олега Киреева, - рассказывал ранее «Комсомолке» автор проекта художник Артем Шарафутдинов.

ФОНТАН «ЖУРАВЛИ»

Спустя несколько лет Уфе, наконец, вернули журавлей, которых так любило не одно поколение уфимцев. Власти создали новый сквер «Дубки» рядом с Городским дворцом культуры, отреставрировали журавлей и запустили новый фонтан.

- Долгое время этот узнаваемый символ Уфы оставался в забвении, и сегодня историческая справедливость восстановлена. На этом месте уфимцы назначали свидания, делали семейные фото, гуляли с детьми. Сейчас популярный фонтан получил новый современный вид – теперь это первый в Уфе плоскостной фонтан. Уверен, он вновь станет культурной точкой притяжения уфимцев, - поделился Радий Хабиров.

К счастью, так и получилось. Горожане обрадовались такому подарку, и все жаркое лето провели с детьми на нем. Помимо нового фонтана, здесь появилась большая детская площадка, уличные тренажеры, велопарковки, подключили Wi-Fi, посадили деревья. Фраза «Встретимся у журавлей» уже прочно вошла в обиход жителей столицы Башкирии.

орожане обрадовались такому подарку, и все жаркое лето провели с детьми на нем. Фото: Рустем АХУНОВ

Кстати, все новое – хорошо забытое старое. Именно поэтому сейчас идет реконструкция парка «Первомайский» в Черниковке, о котором тоже все давным-давно забыли. Со слов Хабирова, этот парк тоже войдет в перечень объектов, которые зададут новый стиль и уровень республиканских парков.

ДЕЖНЕВСКАЯ ЛЕСТНИЦА

Совсем недавно в парке Победы восстановили Дежневскую лестницу, по которой можно спуститься прямо к воде. Пугаться крутого спуска или подъема не стоит – лестница широкая, можно остановиться и отдохнуть, тем более часть ее находится в тенечке.

Эта красивая лестница в 300 белых ступенек была построена еще в 1950-1960-е годы и вела к реке Белой. К сожалению, объект давно зарос кустарником, был полуразрушен, и им перестали пользоваться. Но в конце 2019 года лестницу отреставрировали: теперь здесь установлены гранитные парапеты, входная арка, ступени, ограждения, выложена тротуарная плитка, а также выполнены работы по устройству водоотводящих лотков, дренажных колодцев и труб. Лес расчищен от валежника и поросли.

Отметим, что Дежневская лестница так названа в честь одноименной горы и деревни Дежнево, располагавшейся на ней. Лестница состоит из 300 ступеней и спускается с горы к реке Белой. Раньше там находилась пристань, где останавливались катера и пароходы.