Вадим Евсеев записал видеообращение к болельщикам после отставки с поста главного тренера ФК «Уфа»

Вадим Евсеев возглавил ФК «Уфа» в марте 2019 года

Сегодня, 7 октября, главный тренер ФК «Уфа» Вадим Евсеев покинул свой пост. Об этом сообщил в соцсетях клуб, а сам экс-рулевой «горожан» рассказал о причинах своей отставки в своем Инстаграме. После объявления о расторжении контракта Евсеев записал видеообращение к болельщикам башкирской команды и пожелал удачи команде.

В разговоре с представителями клубной пресс-службы Евсеев еще раз пояснил причины своего ухода из «Уфы» и рассказал, как ему далось решение это решение.

- Клуб принял решение. Мы вместе решили, что надо дать какой-то толчок команде. Конечно, решение (об отставке – ред.) далось не легко, - заявил Вадим Евсеев.

Затем бывший главный тренер «Уфы» рассказал, что, по его мнению, ему удалось реализовать на посту.

- Во-первых, я благодарен «Уфе» за то, что пригласили меня в команду. Были у нас и взлеты и падения, но мы всегда были едины. Поэтому, на сегодняшний момент, то, что случилось… приняли такое решение, - сказал Евсеев.

В завершении разговора экс-рулевой «горожан» обратился к болельщикам.

- У меня много есть что сказать и болельщикам, и городу, и руководителям, и главе республики. Я благодарен, что тут оказался, благодарен, что мы с вами вместе добивались хороших результатов. Я очень счастлив, что оказался в Башкортостане, тому, что болельщиков становится больше. Это очень радует. Я желаю, прежде всего, команде успехов, - заявил Вадим Евсеев.