Коронавирус в Башкирии на 6 октября 2020 года: режим повышенной готовности ужесточать пока не будут

Власти предложили всем людям старшего поколения привиться от гриппа. Фото: Мария ЛЕНЦ

Ситуация с коронавирусом в Башкирии мягко говоря, напряженная. Количество заболевших стало расти с каждым днем – и если раньше заражались стабильно по 35 человек в сутки, теперь же – 41 и выше. На оперативном совещании в правительстве республики Радий Хабиров 5 октября рассказал о нынешней ситуации в регионе и о новых распоряжениях в связи с угрозой распространения ковида.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

На сегодняшний день число заболевших опасной инфекцией в республике достигло 9 тысяч человек. Как сообщил министр здравоохранения Максим Забелин на очередном оперативном совещании в правительстве республики, за сутки было зарегистрировано 46 новых случаев инфицирования, а за прошлую неделю – 330. Таким образом, коэффициент распространения заболеваемости в регионе сейчас составляет 1, а темп прироста – 0,5.

- На стационарном лечении сейчас находятся 84 пациента, в палате интенсивной терапии сейчас пятеро, - уточнили в региональном Минздраве. – При этом 92 процента заболевших выписано, за прошлую неделю – 130 человек.

ПЕНСИОНЕРАМ – ОСТАВАТЬСЯ ДОМА

2 октября глава внес изменения в собственный указ о повышенной готовности к ЧС в связи с распространением коронавируса. Документ появился на официальном портале правовой информации республики.

Согласно документу, теперь всем жителям старше 65 лет и старше рекомендовано отправиться на самоизоляцию и по возможности не выходить из дома. К тому же, власти предложили всем людям старшего поколения привиться от гриппа.

Еще одно изменение в указе касается работодателей. Им власти также рекомендуют привить от гриппа сотрудников из группы риска.

В этой же редакции указа главы Башкирии прописано, что агентство по печати и СМИ, совместно с Минздравом республики и телекомпании ГУТ ТРК «Башкортостан» необходимо снять и выпустить видеоролики о признаках и симптомах вирусных заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции.

Несмотря на изменения в указе, Хабиров пока не видит смысла в ужесточении режима повышенной готовности к ЧС. По мнению руководителя региона, существующих ограничений, прописанных в особом указе главы, достаточно.

- Все требования имеются, их все знают: контроль масочного режима на предприятиях, строительных объектах, в ТЦ. Важные мероприятия намеченные мы не закрываем. Но до 1 декабря проводим только самые важные, только то, что уже запланировано. Все остальное переносите на весну, - заявил глава.

Кстати, на прошлой неделе Радий Хабиров ответил на популярный вопрос, почему он не носит маску. Глава заявил, что у него в организме высокий уровень антител и иммунитет к коронавирусной инфекции.

- Поэтому я и не ношу маску, но вас я прошу ее носить и беречь себя и свое здоровье, - сказал Хабиров.

В пресс-службе главы уточнили, что Радий Хабиров не болел коронавирусной инфекцией.

УФИМСКУЮ БОЛЬНИЦУ ПЕРЕПРОФИЛИРУЮТ

Из-за тяжелой ситуации с ковидом принято решение, что больницу №5, что находится на улице Пархоменко в Уфе, перепрофилируют в ковидный госпиталь. Такие меры принимаются из-за большого количества заболевших.

- Из-за нарастания количества заболевших мы вынуждены перепрофилировать больницу для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией, - заявил Максим Забелин.

Также чиновник отметил, что повысилась смертность из-за того, что многие не могли попасть в больницы и получить медпомощь по традиционным направлением.

ЕЩЕ ОДНА ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА

Власти Башкирии планируют построить еще одну инфекционную больницу. Опыт первого госпиталя в Зубово под Уфой оказался успешным, и для того, чтобы все население республики, особенно ее южная часть, своевременно могло получить необходимую помощь, власти приняли решение о строительстве второго госпиталя и уже обсудили место, где будет располагаться стройка.

- Мы изучили нашу республику, где лучше построить еще один инфекционный госпиталь и пришли к выводу, что по количеству населения по необходимому количеству врачей и медперсонала это может быть только Стерлитамак. Поэтому следующий инфекционный центр, если и строить, то только в этом городе, - сообщил премьер-министр Андрей Назаров.

При этом власти подчеркивают, что от прошлого госпиталя будет взята только архитектурная идея, сам же новый госпиталь будет оснащен новыми технологиями, появятся новые медицинские направления.

Радий Хабиров подчеркнул, что строительство и ввод нового госпиталя должно состояться как можно быстрее, потому что заболеваемость ковидом продолжает расти, и при этом необходимо разгрузить профильные больницы.

ДНЮ РЕСПУБЛИКИ БЫТЬ

Праздничные мероприятия в честь Дня республики 11 октября все же пройдут.

- С учетом эпидемиологической ситуации мы уходим от больших мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях. Там существует норма – не более 50 человек, - подчеркнул глава Башкирии.

По словам Хабирова, праздничные мероприятия пройдут на улице, но при условии соблюдения масочного режима.

- У нас и гостей много предполагается, приедут, и министры федеральные приезжают. Эта неделя будет очень важная, очень значимая, - отметил Радий Хабиров.

ШКОЛЫ – ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТАТЬ

В школах тяжелой ситуации с коронавирусом не наблюдается. Радий Хабиров отметил, что число заболевших – мизерное.

- У нас с 1 сентября работают школы. Количество заболевших в школах – оно является, употреблю это слово, мизерным по соотношению количества учащихся и учителей. Поэтому если все-таки образование наше продолжит ответственно за свое здоровье, здоровье коллег и детей, наши школы так и продолжат свою работу, - заявил глава.

Также Хабиров отметил, что каникулы никуда передвигать не нужно, можно лишь на 2-3 дня увеличить их, чтобы дети чуть подольше отдохнули.

КСТАТИ

Накануне Росстат опубликовал официальную статистику по смертности в регионах России. Как оказалось, в Башкирии за восемь месяцев 2020 года умерло на 3034 человека больше, чем за тоже время в прошлом году. Аналитики службы государственной статистики отметили, что в республике отмечается аномальный рост смертности.

Так по данным Росстата с января по август 2020 года в Башкирии скончались 36076 человек. В свою очередь, за этот же период в республике сократилась рождаемость – в регионе родилось на 1259 младенцев меньше, чем в 2019 году.

Таким образом, естественная убыль населения выросла почти в два раза и составила 8892 человека. За январь-август 2019 года этот показатель составлял 4699 человек, отметили в Росстате.