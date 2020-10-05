«Не успели выбраться»: 19-летний парень из Башкирии потерял маму и сестру в жуткой трагедии

Собственный источник «КП – Уфа» рассказал подробности пожара, который произошел глубокой ночью 5 октября в Уфимском районе в поселке Лебяжий. В ЧП погибли три человека – муж, жена и дочка.

Известно, что двухэтажный дом, принадлежащий пенсионерке, загорелся в три часа ночи. На место оперативно выехали пожарные, в ходе тушения и разбора завалов они обнаружили три обгоревших трупа. Погибшими оказались 38-летняя женщина, дочь хозяйки дома, 5-летняя девочка и 44-летний сожитель погибшей. Предварительной причиной возгорания стало замыкание электропроводки. Трупы направлены на экспертизу, отметил источник.

«КП – Уфа» пообщалась с активисткой села Айгуль, которая сейчас собирает материальную помощь на похороны.

- Знаю, что пожар начался в три часа ночи на первом этаже, тут спала мать погибшей, а наверху сама погибшая с мужем и дочкой. Бабушка успела выбраться, а остальные нет. Завтра будем хоронить, - сказала корреспонденту Айгуль.

Известно, что у погибшей остался также 19-летний сын, который сейчас находится в армии в Чебаркуле. Молодой человек выезжает домой, чтобы проводить маму и сестренку в последний путь.

ОФИЦИАЛЬНО

По факту ЧП следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). На место происшествия выехали руководитель и следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты аппарата следственного управления, сотрудники полиции и дознаватель МЧС России.

В следкоме сообщили, что в данный момент проведет осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований с целью установления причин смерти погибших и причины возгорания жилого дома, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все причины и условия, способствующие произошедшему. Ход расследования уголовного дела взят на контроль в следственном управлении республики.