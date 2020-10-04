«Диагностировали стоматит, оказалось – рак»: уфимка рассказала, как борется с опасным заболеванием

Впереди у Лилии длительный путь восстановления

- Я сидела на очередном совещании, когда завибрировал телефон, и я увидела сообщение: «Не хочется вас расстраивать, но результат нехороший. Процесс злокачественный, рак. Нужно действовать», - рассказывает 35-летняя Лилия Сафина. – Это был гром среди ясного неба. Когда видишь репосты про онкобольных в интернете, сжимается сердце. А когда читаешь такое про себя – вообще не описать словами. Земля уходит из-под ног…

«ДИАГНОСТИРОВАЛИ СТОМАТИТ, ОКАЗАЛОСЬ – РАК»

Изящную бойкую девушку в Уфе знают, наверное, все, кто имеет хоть какое-то отношение к бизнесу. Лилия Сафина – опытный маркетолог, победитель конкурса молодых Лидеров Башкортостана, регулярно участвует во всевозможных форумах, а с недавнего времени заведует информационным сектором Минэкономразвития РБ.

Но сейчас у нее гораздо более важная задача, нежели помогать молодым предпринимателям. Вернуться к нормальной жизни.

Эта история началась еще в 2017 году.

- Вскоре после рождения дочки у меня появилась ранка на языке. Ее даже не было видно, но – ощущалась. Реагировала на еду, особенно, на цитрусовые, - рассказывает Лилия Сафина. –Стоматолог сказал, что это или стоматит, или результат трения о зубы. Весь следующий год я меняла пломбы, вытачивала зубы, полоскала рот и мазала язык облепиховой мазью. Но ранка только росла.

Девушка обратилась в другую стоматологию, а потом пошло: невролог, терапевт, лор, гастроэнтеролог, снова лор… К концу 2019 года температура 37 градусов стала постоянной.

- Почему-то рядом не оказалось человека, который бы посоветовал удалить болячку лазером. Ведь пока она была доброкачественной, удаление было бы намного проще, - делится Лилия.

Только в марте 2020-го Лилия оказалась у онколога. Поставили диагноз – лейкоплакия языка.

- Говорили, что опухоль доброкачественная. Я уже готова была смириться и жить с ней. Но болячка продолжала расти и твердеть, - продолжает девушка. – В июле температура увеличилась до 37,5, ушло обоняние. Врачи назначили антибиотик и противовирусное. Не помогло, назначили другой антибиотик. Через пару недель я обнаружила шишку на шее, и мне назначили уже третий антибиотик. К счастью, в это время я попала к лору, которая запретила пить столько антибиотиков подряд и сама записала меня к онкологу.

И вот после очередных анализов, 25 августа, стало известно: рак.

«МУЖ ШУТИТ, ЧТО ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ ОТПРАВИТ К ЛОГОПЕДУ»

- С работы, помню, уходила в спешке – даже кружку не помыла. Когда уезжала в больницу, детям сказала, что еду в санаторий подлечиться, - рассказывает Лилия. – Уже на следующий день мне прооперировали шею и язык. Когда пришла в себя, было очень тяжело: вся в трубках, а пищеводе – зонд, с которым нужно даже спать, постоянный рвотный рефлекс. Сама не справлялась – помогали соседка по палате и медсестры. Потом: уколы, антибиотики, перевязки, обработка швов, обработка рта… Очень неприятно.

По итогу: девушке удалили часть языка, около 15 лимфоузлов с шеи – в нескольких нашли метастазы, большой ушной нерв.

- Только после операции мне сообщили результаты гистологии – рак языка 4-й стадии с метастазами на шее. Страшно представить, что могло бы быть, не окажись я тогда у опытного лора. Да и думать об этом не хочется, - делится Лилия.

Сейчас она учится заново говорить, оказывается это непросто – язык стал другой формы, мышцы словно одеревенели, губы не слушаются.

- Первые мои слова были «мама» и «Зиля» (это сестра – прим. Авт). Казалось, их легче произносить. Сейчас я уже лучше говорю, но еще есть шепелявость. Муж шутит, что вместе с детьми отправит меня к логопеду, - девушка не теряет оптимизма. - Когда я думаю, что моя работа строится на общении, становится грустно. Но потом я вспоминаю: главное ведь жизнь. И – отпускает.

Впереди у Лилии длительный путь восстановления. Следующий этап: химиотерапия и лучевая терапия.

- У меня и в мыслях не было объявлять какой-то сбор денег, я привыкла к мысли, что я сильная, со всем справлюсь. Но сейчас, чтобы вновь стать сильной, мне нужна помощь, - признается Лилия Сафина.

Для желающих поддержать девушку – 8-987-483-5540 (Линат Сафин, супруг), к номеру привязана карта «Сбербанк».

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ – ВАЖНЕЕ ВСЕГО»

- В рутине дней столько важного остается незамеченным, недооцененным. В моем случае это была новость о том, что построили новый онкоцентр, о том, что Башкирия участвует в нацпроекте «Борьба с онкологическими заболеваниями». Только когда я сама коснулась этого, я осознала всю важность медицинских достижений, - отмечает Лилия. – Благодаря господдержке, меня прооперировали в Уфе, бесплатно, хотя еще недавно, чтобы сделать подобную операцию, жители Башкирии ехали делать в Москву, Израиль, Германию… Знаете, мы ругаем дороги, обращаем внимание на парки, сравниваем Уфу с другими городами. Но сейчас я понимаю, учитывая свой опыт, вникая в истории других людей, что важнее всего – здравоохранение. Вот где нам нужны улучшения, вот где необходимо развиваться прежде всего – ради наших детей.

Этими и другими своими мыслями Лилия делится с подписчиками в соцсети.

- Я открыто пишу про свою историю в Инстаграм, потому что информации об этом мало, я искала людей с таким диагнозом, чтобы послушать их опыт. И сейчас я ловлю каждое сообщение в директ. Все-таки соцсети это не только про вечеринки, еду и котиков – это про жизнь, здесь настоящие истории, советы и помощь, - говорит девушка.

Советы от Лилии Сафиной:

1) Если вас что-то беспокоит, не сидите, сложа руки – идите к врачу. Сразу же!

2) Раз в год - полноценное медицинское обследование.

3) Если более часто – не лишним будет посетить иммунолога. Правда, удовольствие не из дешевых: только анализы - порядка 10 тысяч рублей.

4) Проверяйте гормоны. В поликлиниках, кстати, на такое обследование можно записаться бесплатно.

5) Витамин Д – полезен всем. В осенне-зимний период он будет хорошим дополнением к пище.

6) Цените жизнь. Если вы в состоянии просто съесть бутерброд – это уже счастье.