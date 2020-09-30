Год прошел, число сменилось: обновленный кабинет министров Башкирии подвел итоги работы за год

Башкирский кабмин подвел итоги работы за первый год после выборов нового главы республики

Накануне в башкирском Белом доме состоялось расширенное заседание президиума правительства республики. Высокопоставленные чиновники под руководством новоиспеченного премьера Андрея Назарова отчитались о проделанной за год работе. Ведь именно год назад, 29 сентября 2019 года, только что избранный глава Башкирии Радий Хабиров утвердил окончательный состав своей команды. В честь этого знаменательного события вице-премьеры и решили обновить обещания и похвастаться успехами. Что из этого вышло - в материале «Комсомолки».

РЕЗАТЬ РАСХОДЫ

Сразу после заседания премьер-министр башкирского правительства Андрей Назаров подвел промежуточные итоги и высказал у себя на страницах в социальных сетях несколько соображений. Все они касались текущей экономической ситуации. Он подчеркнул, что 2020 год для всех жителей страны и республики был трудным.

- Коронавирус и длительный период самоизоляции больно ударили по экономике. Добавьте сюда резкое падение цен на мировых нефтяных биржах - для нас это тоже колоссальная проблема, у нас ведь республика нефтяная. Естественно, все это привело к сокращению доходов бюджета. Пришлось срочно корректировать планы, резать расходы, - написал Андрей Назаров.

Заседание президиума правительства Башкирии провел новоиспеченный премьер Андрей Назаров

По его словам, региональному правительству пришлось выделить большие деньги на поддержку бизнеса, который «находился буквально в шаге от края пропасти».

- Республика предоставила предпринимателям помощь в размере 30 млрд рублей - это беспрецедентно большая сумма, но она не должна никого удивлять. Сидеть на деньгах и наблюдать, как умирает экономика, было бы непростительной глупостью, - подчеркнул премьер.

ИНВЕСТИЦИИ И ЗАРПЛАТЫ

Не забыл Андрей Назаров рассказать и о существовании всевозможных инвестиционных проектов, которые будут пользоваться поддержкой властей. По данным правительства Башкирии общая сумма вложений в экономику республики достигнет 1,2 трлн рублей. Конечно же, если эти проекты «выстрелят». Кроме того, Назаров подчеркнул, что на сегодняшний день в республике 205 приоритетных проектов с общим объемом вложений в 673 млрд.

Поднял новоиспеченный премьер вопрос и о зарплатах, заявив, что за последний год средняя зарплата в Башкирии выросла на 4,2 % и на сегодняшний день составляет 37 тысяч рублей.

- С одной стороны то, что в условиях коронавируса удалось обеспечить хоть какой-то прирост, это уже неплохо, но с другой стороны - цены ведь тоже не стоят на месте, и чтобы перекрыть эффект от их роста, четырехпроцентного увеличения зарплат явно недостаточно, - подчеркнул премьер-министр Башкирии.

Выход из сложившейся ситуации он увидел в повышении производительности труда.

- Чем выше производительность, тем больше прибыль предприятий, тем выше на них зарплаты, - подытожил Андрей Назаров.

РАБОТАТЬ И ЖИТЬ НА СЕЛЕ

На президиуме правительства с докладами по итогам года выступили также вице-премьеры. Помимо сухих цифр об успехах в той или иной сфере, каждый из них сделал несколько громких обещаний.

Например, вице-премьер Фанур Ягафаров, который курирует образование и культуру, отчитался по масштабным преобразованиям в республике – в прошлом году построили и обновили аж пять сельских клубов. В этом году строители после капремонта сдали семь объектов, а до конца года планируют еще 13.

Вице-премьер Фанур Ягафаров рассказал о планах по ремонту и строительству сельских клубов

- В республике обеспечена 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. В 59 муниципалитетах очередь в детские сады отсутствует. В 2019 году за счет строительства и реконструкции введено 4043 дополнительных мест. На 2020 год запланирован ввод в эксплуатацию 24 детских садов на 3890 мест. На эти цели привлечено порядка 2 млрд рублей федеральных средств, - отрапортовал Фанур Ягафаров.

Еще больше обещаний прозвучало от министра сельского хозяйства, вице-премьера Ильшата Фазрахманова. Он заявил, что в этой сфере республика заключила 26 инвестиционных соглашений «с мерами государственной поддержки». По всей видимости, для властей Башкирии желание инвестора вложить деньги автоматически равно успешной реализации проекта.

Однако положение дел в сельском хозяйстве, как оказалось, вызывает меньше всего вопросов. В своем докладе Фазрахманов подчеркнул, что в Башкирии по итогам восьми месяцев 2020 года индекс производства продукции сельского хозяйства по республике составил 106,1%. Для сравнения, в прошлом году за январь-август цифры были скоромнее - 99,4%.

Министр сельского хозяйства также отметил, что в республике активно обновляется парк сельхозтехники.

Министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов доложил о хорошем урожае

- с 1 октября 2019 года по 1 сентября 2020 года приобретено 3093 единицы сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму 8,5 млрд рублей, в том числе за восемь месяцев 2020 года на сумму 7,1 млрд рублей, что на 2,6 млрд рублей превышает показатели аналогичного периода 2019 года. Для сравнения по итогам 2019 года приобретено техники на сумму 6,5 млрд рублей, - заявил Ильшат Фазрахманов.

ПОСОБИЯ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

О работе социальных служб и борьбе с бедностью отчиталась вице-премьер Ленара Иванова. О рекордном росте безработицы в Башкирии она не говорила, зато рассказала, что с начала года пособия получили более 160 тысяч жителей республики. Еще 68 тысяч человек получали пособия, увеличенные на три тысячи рублей – у них есть несовершеннолетние дети.

- Введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данную выплату получили 86 тысяч семей на общую сумму 4 млрд 293,5 млн рублей, - подчеркнула Ленара Иванова. К слову, львиная доля обращений в адрес главы Башкирии в социальных сетях касается именно этих выплат, которые периодически задерживают.

Вице-премьер Ленара Иванова рассказала о средней зарплате и пособиях по безработице

Вице-премьер Борис Беляев отчитался о положении дел в ЖКХ. Чиновник пообещал, что к концу года в республике завершат благоустройство 380 дворов по программе «Башкирские дворики». А еще, по его словам, в регионе каждый год ремонтируют более двух тысяч многоквартирных домов.

- Реализация этих мероприятий позволяет около 300 тысячам граждан ежегодно улучшать условия проживания, - подчеркнул Беляев.

Не забыл министр ЖКХ и о громких обещаниях. По его словам, благодаря федеральному финансированию в рамках проекта «Чистая вода», в 19 районах республики улучшится качество питьевой воды. Произойдет это не позднее 2024 года, а потратят на эти цели четыре миллиарда рублей.

Министр ЖКХ Борис Беляев пообещал, что в этом году в республике благоустроят 380 дворов

ДЕНЬГИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Вице-премьер и министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов в своем докладе заявил, что из-за пандемии коронавируса в регионе закрылись 3,2% от общего числа всех «субъектов малого и среднего предпринимательства». Но в экономике республики есть и положительные моменты.

- В регионе созданы пять территорий опережающего социально-экономического развития, три из которых созданы в 2019 году – в Нефтекамске, Благовещенске и Белорецке. Ведется работа по созданию шестой территории в Учалах. В Башкортостане создана первая в регионе особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алга», - отметил Рустам Муратов.

Министр экономического развития Башкирии Рустам Муратов доложил о гигантских объемах инвестиций в республику

Не раздавал обещаний разве что вице-премьер Ирек Сагитов. Как известно, бывший начальник башкирского ОМОНа сейчас курирует молодежную политику и спорт и взаимодействует с силовыми ведомствами и экстренными службами. В своем докладе он подчеркнул, что благодаря планомерной работе ответственных лиц, за год удалось снизить количество пожаров на 4% - минус 405. Снизилось и число жертв огненной стихии на 17% - это меньше на 33 человека, чем в прошлом году.

Вице-премьер Ирек Сагитов был сдержанным и ничего особенного не обещал

Так что первый год работы обновленного правительства Башкирии, и правда, получился непростым. «Коронакризис» и падение мировых цен на нефть нанесли серьезный удар по экономике республики. Однако вице-премьеры и недавно назначенный премьер-министр так и не отказались от пересмотра планов главы региона Радия Хабирова, которые он закрепил в своей речи при вступлении в должность еще в сентябре 2019 года. Как кабмин будет добиваться обещанных высоких показателей по всем отраслям, узнаем совсем скоро.