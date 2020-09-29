Вылетевший из Уфы самолет вернулся обратно из-за технической неисправности

Самолет вылетел в 6:36 утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 29 сентября, вылетевший из аэропорта Уфы самолет вернулся обратно из-за технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

Лайнер авиакомпании «Азимут» утром должен был направиться в Краснодар, однако впоследствии развернулся. В аэропорту борт приземлился уже через три минуты после фактического взлета.

– В 06:36 местного времени воздушное судно АК "Азимут", вылетевшее по маршруту Уфа-Краснодар, вернулось на аэродром вылета в связи с технической неисправностью, - передали в пресс-службе уфимского аэропорта.

Самолет сел в штатном режиме. Авиакомпания выполнила все требования авиационных правил в отношении пассажиров. Согласно онлайн-табло, рейс был отменен.