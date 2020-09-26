«Салават Юлаев» без Ламсы и основного состава провел огненный матч против «Витязя» Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Витязь» несмотря на отсутствие финской тройки и главного тренера.

Напомним, что КХЛ в последнее время нехило трясет из-за «недомогания» игроков почти всех команд. Официальный список травмированных спортсменов не обновлялся с марта, поэтому остается только догадываться, что же на самом деле происходит со здоровьем хоккеистов, которых неожиданно не включают в заявку. Тем не менее, команды постоянно проводят матчи «регулярки», пусть и с самыми привычными игроками.

Так, из основного состава «Салавата Юлаева» сперва выбыли финны Хартикайнен и Гранлунд, а позже к ним присоединился и Метсола (все трое, судя по соцсетям, неделю назад вместе готовили куриные крылышки на кухне Харти - ред). Также на лед против «Витязя» не смогли выйти Гиматов, Жарков, Башкиров, Коледов, Кайдекин, Хохярков, Пименов и Сучков. Клуб принял самое логичное решение из всех возможных – вместо выбывших хоккеистов на лед выпустили молодежь из системы «Салавата Юлаева».

Михаил Воробьев не отличился голами или полезными передачами Фото: Рустем АХУНОВ

ОЧЕНЬ. МНОГО. ГОЛОВ

Уже за десять минут первого периода «юлаевцы» пропустили аж две шайбы – гости реализовали большинство полученное за счет нарушений молодых форвардов Амирова и Баранова. После этого гостей огорчил уже «Салават» - шайбу в большинстве забросил Кугрышев. Через 8 минут форвард «Витязя» успешно воспользовался ошибкой Мухамадуллина в своей зоне и аккуратно закатил шайбу в ворота Сухачева.

За четыре секунды до конца первого периода случилось то, чего ждали многие фанаты «Салавата Юлаева» - свой первый гол в КХЛ забил Родион Амиров. Забавно, что 19-летнего «сборника» прорвало на заброшенные за «Салават» шайбы лишь в момент, когда на лед было просто некого выпускать.

Второй период начался с дубля Амирова, гости ответили голом в большинстве, которое они заработали за нарушение 23-летнего Лукина. Сравнял счет Баранов с передачи Кугрышева и Алексеева.

В третьем периоде начались уже привычные для этого матча «качели». Сперва шайбу забросил форвард «Витязя», «юлаевцы» сравняли за счет шайбы Лисовца, а затем дебютным голом в КХЛ их вывел вперед Пустозеров.

Итоговый счет встречи 6:5 в пользу хозяев. Такого шоу на домашнем льду «Салават Юлаев» не устраивал уже давно.

«Салават Юлаев» играл необычным составом Фото: Рустем АХУНОВ

«ДАЖЕ РАД, ЧТО ИГРАЮ СТОЛЬКО»

Предсказуемо, что главными героями матча стали молодые игроки, заменившие основной костяк команды. Родион Амиров после окончания матча рассказал, что не думал об отсутствии голов в КХЛ.

- Старался на этом не концентрироваться, работал и старался приносить пользу команде.

Родион Амиров наконец-то забил первую шайбу в КХЛ Фото: Рустем АХУНОВ

Форвард, еще год назад игравший за «Салават» по 7 минут за матч, заявил, что не видит проблем в физической нагрузке (в этом встрече он отыграл 23 минуты).

- Постоянно занимаюсь с тренером по физподготовке, поэтому проблем нет. Даже рад, что играю столько, - рассказал Амиров.