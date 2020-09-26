Коронавирус в Башкирии на 26 сентября: власти республики вводят новые ограничения

Сотрудники бани будут проверять температуру работников и посетителей в бане, людей с признаками ОРВИ или температурой не пропустят.

В Башкирии из-за коронавируса вводятся новые ограничения. Так, 25 сентября утром стало известно, что появились новые правила поведения в банях и саунах.

НОВЫЕ ПРАВИЛА В БАНЯХ

Нормы были приведены в соответствие с указом о режиме повышенной готовности и рекомендациями Роспотребнадзора. Приказ гласит о том, что в банях и саунах запрещается использовать купели и бассейны. Допуск посетителей будет осуществляться только по предварительной записи. В зонах отдыха будет находиться ограниченное количество гостей, которым еще и нужно будет соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. Сотрудники бани будут проверять температуру работников и посетителей в бане, людей с признаками ОРВИ или температурой не пропустят. Посетителям запрещено брать с собой еду – ее в герметичной упаковке можно купить только в общепитах на территории бань и саун.

ГОТОВИТСЯ 200 КОЕЧНЫХ МЕСТ

Радий Хабиров 24 сентября заявил, что «коронавирус в каком-то смысле возвращается», и в больницах Уфы до конца текущей недели будет организовано 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

– Совершенно очевидно, что коронавирус в каком-то смысле возвращается. Мы видим, что многие европейские государства находятся под ударом, растёт число заболеваний и у наших соседей. Это может дойти и до нас, – сказал глава.

Хабиров призвал коллег «настраивать на долгую работу», поскольку «осенне-зимний период будет непростым».

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ

Несмотря на все неутешительные новости выше, минздрав Башкирии фиксирует постепенный рост числа заболевших COVID-19. Пока ежесуточный прирост носителей коронавируса составляет 0,5%. По состоянию на утро 26 сентября 2020 года инфекцией в республике заразились 8592 человека (+36 за последние сутки).

В стационарах остаются 52 человека, из них в тяжелом состоянии двое, на ИВЛ – никого. На амбулаторном лечении дома находятся 500 пациентов, у них болезнь протекает в легкой форме. За сутки от опасной инфекции выздоровели 52 человека, всего со времен пандемии – 8004.