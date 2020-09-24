Иногда на сайтах недвижимости можно увидеть очень нестандартные предложения Фото: Домклик

В Стерлитамаке продают одну из самых крохотных квартир в России, которую можно купить на «белом» рынке недвижимости.

Не так давно «Lenta» опубликовала подборку самых маленьких квартир в России по данным сайта продажи недвижимости «Циан». На первом месте оказалась крохотная квартира в подмосковном Красногорске общей площадью всего … 6,6 квадратных метров. При этом за свои «апартаменты» владелец просит 1,15 миллионов рублей, апеллируя тем, что за близость к столице нужно платить.

На втором месте расположилась «уютная студия» в Стерлитамаке. Там за крохотную комнатушку практически без удобств и площадью всего 9,1 «квадратов» придется заплатить 430 тысяч рублей. замыкает тройку «лидеров» студия площадью 9,2 квадратных метров в поселке Партенит, что под Алуштой. За 1,15 миллионов рублей владелец обещает не только уютный семейный уголок, но и шаговую доступность пляжа, удобную инфраструктуру и полезный морской воздух.

«ВМЕСТИТЕЛЬНАЯ ГОСТИНКА ИЗ ПОДСОБНОЙ КОМНАТЫ»

Итак, что же представляет собой одна из самых маленьких квартир в стране, и почему владелец заламывает за нее такую цену?

Сама квартира очень маленькая, так что мебель туда не поместится. Фото: Циан

«Продается светлая и вместительная, благоустроенная «гостинка» в центре города на первом этаже пятиэтажного кирпичного дома 1964 года постройки. Пластиковые окна, имеется мойка, туалет, ванная. Удобная транспортная развязка, в районе хорошо развита инфраструктура. В шаговой доступности гимназия, садик, остановка, банк, супермаркеты». Читая объявление, в голове рисуется светлая уютная комната с видом из окна на зеленый дворик, но фотографии возвращают к суровой реальности. Крохотная комната, где вряд ли уместится даже диванчик (что уж говорить о полноценной кровати или другой мебели), дощатый крашеный пол, старенькие бумажные обои. В миниатюрной кухне есть двухкомфорочная газовая плита и маленькая раковина, где-то за кадром якобы есть еще туалет и ванная (правда, общая с соседями).

Интересно, что при небольшой, на первый взгляд, цене (ну что такое 430 тысяч рублей при нынешних-то ценах), стоимость квартиры сильно завышены. Стоимость одного квадратного метра – 47253 рубля, это при том, что средняя стоимость «квадрата» в Стерлитамаке не превышает 36 тысяч рублей.

На кухне тоже почти не развернуться, но в тесноте - да не в обиде. Фото: Циан

- Ну, такую цену установил владелец квартиры, - рассказывает риэлтор Алина Г., которая занимается продажей «вместительной гостинки». – Вообще, раньше это были подсобные помещения на первом этаже (для хранения хозинвентаря – Ред.), позже их переделали в жилые квартиры, отсюда и такой маленький размер. Конечно, спроса на такое жилье нет – и очень площадь маленькая, и состояние квартиры оставляет желать лучшего. Конечно, покупатели записываются на просмотр, но остаются в шоке и больше потом не перезванивают. Хотя стоит отметить ради справедливости, что фактически площадь квартиры больше – около 12 квадратных метров, потому что за ней закреплена часть коридора с окном, но просто нотариально эти метры не оформлены.

По словам риэлтора, пожилая хозяйка квартиры не хочет снижать цену и уверена, что рано или поздно найдется покупатель, который по достоинству оценит компактное жилье.

Вид из окна, конечно, простоват, но может летом дела обстоят получше? Фото: Циан

«ЛЮДИ ПРЕДПОЧИТАЮТ КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ»

Еще мы поинтересовались у риэлтора – повлияла ли эпидемия коронавируса на предпочтения людей при покупке квартиры. Может, безработица и падение доходов как раз и увеличивают спрос покупателей на компактное жилье – малосемейки и «гостинки»?

- Нет, покупатели все же по-прежнему предпочитают выбирать и жить в комфортных условиях – хотя бы в однокомнатной, но полноценной квартире, чем ютиться в тесных студиях. Последние варианты чаще всего выбирают студенты, но и то стараются задумываться о будущем прибавлении в семействе и неизбежном расширении жилплощади, - отмечает Алина Г.