Коронавирус в Башкирии на 24 сентября 2020 года: в одном из районов республики снова ужесточили режим самоизоляции

Школьникам снова придется обучаться по компьютерам и смартфонам Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. Так, по последним оперативным данным министерства здравоохранения, за минувшие сутки зарегистрировано 34 новых случая заболевания ковидом, а общее число инфицированных в регионе достигло 8521 человек. Из них с легкой или бессимптомной формой заболевания на амбулаторном лечении находятся 541 человек, а еще 41 – госпитализированы. Состояние абсолютного большинства пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, и только один находится в тяжелом состоянии. К аппаратам ИВЛ в настоящий момент не подключен ни один их пациентов.

Новых летальных случаев в регионе не зарегистрировано – их по-прежнему 35 (напомним, накануне стало известно о новой жертве опасного вируса – ей оказалась 55-летняя жительница Белорецка с сахарным диабетом и липоматозом поджелудочной железы). Что касается выписавшихся, то их число за сутки увеличилось на 3 и достигло 7904 человек.

- Также за сутки в республике зарегистрирован 121 случай внебольничной пневмонии, а выписано за сутки 92 пациента, у которых был такой диагноз, - добавили в пресс-службе ведомства здравоохранения.

В БУРЗЯНСКОМ РАЙОНЕ ВВЕЛИ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

В Бурзянском районе Башкирии, начиная с 23 сентября, снова вводится режим повышенной готовности на две недели из-за коронавируса. Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал глава районной администрации Газиз Манапов.

Чиновник уточнил, что в районе полностью запрещены любые массовые мероприятия, а также закрыт Старосубхангуловский базар. Сотрудники администрации и школьники переходят на дистанционный режим работы. Что касается детских садов, то они пока открыты, но работают с ограничениями. Впрочем, Газиз Манапов поспешил успокоить местных жителей, что ситуация находится под контролем, поэтому не нужно поддаваться панике, а по возможности оставаться дома и соблюдать все необходимые меры предосторожности, носить защитные маски в общественных местах.

Также отметим, что по данным Минздрава Башкирии, именно в Бурзянском районе с самого начала эпидемии меньше всего заболевших коронавирусом – всего пять человек (+3 новых случая за последние сутки). А вот глава муниципалитета озвучивает совершенно иную статистику, согласно которой в районе за эти месяцы заразились ковидом 14 человек.