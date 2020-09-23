Радий Хабиров заявил, что не примет новую набережную, потому что она ему не нравится

На пустой пока набережной в следующем году появятся рестораны, детские и спортивные площадки, зоны для активного отдыха Фото: Рустем АХУНОВ

Новую набережную реки Белой в Уфе невзлюбил сам глава республики. В эфире радио Business FM Радий Хабиров сказал, что ей «не хватает жизни, которую еще предстоит вдохнуть». В какой-то мере это действительно так. «Жизнь» здесь просыпается только по вечерам – горожане приходят погулять после заката, слушают песни в исполнении уличных музыкантов и гуляют под фонарями. Днем же приходится лишь лицезреть «бетонные джунгли». «Комсомолка» расскажет, какой статус у объекта на сегодняшний день, когда там появятся рестораны и кафе, способные оживить каменную набережную.

«Я ЕЕ НЕ ПРИМУ»

- Я ее не приму, она мне не нравится. Там много очень некачественной, хамской работы. В нее нужно вдыхать жизнь, - заявил Хабиров.

Что именно имел ввиду глава под фразой «хамская работа», чиновник не уточнил.

Наполнение новой набережной глава региона намерен курировать лично, так как это проект республиканского значения. По его плану, там должны появиться ресторан, ледовая коробка, площадки для занятия спортом и отдыха.

- В моем понимании, это «клондайк» для бизнеса, - заявил Хабиров, отметив, что возможность получить место на новой набережной будет предоставлена любому предпринимателю.

- Любой бизнесмен, который придет туда и решит вкладывать, на справедливых условиях, получит эту возможность, - заверил глава региона.

ПЕРВЫЕ РЕСТОРАНЫ И МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА

Поэтому уже 15 сентября на оперативном совещании в Башкирии Хабиров публично предложил предпринимателям делать бизнес на набережной Белой. Он уверен, что кафе, рестораны и современные места отдыха подарят жизнь этому объекту.

- Главная задача для нас – вдохнуть жизнь в набережную. Эта работа касается и министерства культуры, и социального блока Уфы. Но эта набережная представляет интерес и для бизнеса. Мы создаем некую такую рабочую группу. Возглавлю ее я сам. И цель этой рабочей группы – привлечь бизнес, потому что мы не можем все делать за счет бюджета, – подчеркнул Хабиров.

Он отметил, что набережной нужны «всевозможные активности», рестораны, детские и спортивные площадки. Руководитель региона заявил, что делает бизнесу «публичную оферту».

– Я ко всем бизнесменам обращаюсь: кто хочет реализовать идеи, которые стоят набережной миллионного города столицы четырехмиллионной республики, я сам лично буду этим заниматься. Тут нужно мое усилие, мое слово, чтобы бизнесмен зашел туда под гарантии, - сказал глава.

Таким образом, набережная планирует «ожить» и стать притяжением жителей и гостей города до конца лета 2021 года.

Ранее, в июне 2020 года стало известно, что на набережной появится 25 павильонов и киосков для заведений общепита, продажи сувениров и других товаров. 16 июня мэрия занесла эти объекты в схему размещения нестационарных торговых объектов.

Площадь киосков и павильонов варьируется от 9 до 320 кв. м, большей части павильонов — 18 кв. м. Все объекты размещены на участке, расположенном от 200 до 900 м от входной группы спортивно-оздоровительного комплекса «Юность». Например, два павильона площадью до 150 и до 320 кв. м отводятся, согласно схеме, под заведения общепита. Один, площадью до 100 кв. м, — под торговлю непродовольственными товарами, а еще два павильона по 18 кв. м — под заведения общепита с элементами башкирской кухни.

ЧТО СЕЙЧАС?

В данный момент новая набережная Белой официально так и не открылась. Ходили слухи, что гуляния, которые прошли 1 сентября, были посвящены открытию объекта. Однако в мэрии «Комсомолке» эту информацию опровергли – праздник состоялся в честь Дня знаний. Более того, пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов в беседе с «Комсомолкой» заявил, что дата открытия набережной остается неизвестной.