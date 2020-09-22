Только 3% домов в Башкирии остались без тепла, в остальных отопление включили

Если батареи в вашей квартире так и остались холодными, обратитесь в свою управляющую компанию. Фото: Олег УКЛАДОВ

На оперативном совещании в правительстве республики 21 сентября вице-премьер Борис Беляев заявил, что отопление подключили в 97% домов республики. Если верить данным министерства ЖКХ, 99,9% школ, детских садов и больниц также отапливаются.

Без тепла остался пока один социальный объект в Бакалинском районе – там сгорел насос в блочной котельной – и еще один в Янаульском районе. Там идет капитальный ремонт центральной районной больницы. Без отопления также остается один объект в Уфимском районе, здесь устанавливается отдельный газовый котел, поэтому пока отопление не дают.

Что касается многоквартирных домов, Беляев заявил, что отопление не включили лишь в 3% из них.

- В отношении жилищного фонда центральное отопление подключено на 97% многоквартирных домов. Рассчитываем, что до завтрашнего дня все МКД будут подключены. На удаление воздуха из систем и отладку оборудования потребуется еще какое-то время, - сказал чиновник.

Однако на странице Радия Хабирова в соцсетях жалобы от жителей не прекращаются. Они отмечают, что батареи так и не греют. Вероятно, все, кто жалуется, относятся к этим 3% людей.

- Отопления в квартире до сих пор нет! В дом дали, говорят, 18 числа, в нашем подъезде до сих пор нет, в прошлом году неделю мурыжили, в этом году повторяется. Обращения в ЖКХ безрезультатны, а за тепло сказали, расчет будет с 18-го! А в нашем подъезде и маленькие дети, и люди пожилого возраста, и больные с астмой живут! – пожаловалась главе жительница Стерлитамака Динара.

Также много жалоб от жителей многоквартирных домов на проспекте Октября в Уфе. Уфимцы отмечают, что в подъезде батареи греют, а в квартирах – нет. Напомним, что мэр Уфы принял решение дать отопление в домах с 17 сентября из-за холодной погоды на улице. Если батареи в вашей квартире так и остались холодными, обратитесь в свою управляющую компанию.