У главного тренера и двоих хоккеистов «Салавата Юлаева» подозревают коронавирус

Всех троих изолировали от контактов с другими игроками, тренерами и персоналом команды Фото: Рустем АХУНОВ

В преддверии домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи», у главного тренера и двоих игроков «Салавата Юлаева» выявили «первично положительный результат» теста на коронавирус. Матч должен пройти сегодня, 22 сентября, на льду «Уфа-Арены». Генеральный директор уфимского клуба прокомментировал ситуацию.

- После поездки в Казань и Москву команда и персонал ХК «Салават Юлаев» в полном составе прошли плановые тесты на коронавирусную инфекцию. В итоге первично положительный результат выявлен у главного тренера «юлаевцев» Томи Ламсы, нападающих Маркуса Гранлунда и Данила Башкирова, - заявил Александр Курносов.

По словам руководителя клуба, сейчас тренер и игроки проходят дополнительное обследование для подтверждения диагноза. При этом у них нет симптомов коронавирусной инфекции и нормальное самочувствие. Всех троих изолировали от контактов с другими игроками, тренерами и персоналом команды.

- Тренерский штаб, который временно возглавил Виктор Козлов, продолжает работу по подготовке к матчу с «Сочи», - подчеркнул генеральный директор «Салавата Юлаева».

После восьми матчей в регулярном чемпионате КХЛ уфимский «Салават Юлаев» с 12 очками в активе занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. На одну строчку выше с таким же количеством очков расположился магнитогорский «Металлург», но у сталеваров на одну игру меньше.

ХК «Сочи» на данный момент имеет в активе всего 3 очка после шести сыгранных матчей и занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции.