Летом прочитали никах: смерть забрала жизнь молодого вахтовика из Башкирии

Больше всего на свете Шамиль любил свою молодую жену. Фото: соцсети

Очередное смертельное ДТП произошло утром в минувшее воскресенье в Туймазинском районе Башкирии. Там, около 08.20, неподалеку от деревни Тимирово 29-летний житель Туймазов не справился с рулевым управлением на левом повороте, после чего его автомобиль «Киа Рио» на скорости вылетел на обочину, завалился в кювет и перевернулся на крышу. На помощь пострадавшему водителю тут же бросились проезжающие мимо автомобилисты, вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Но из салона смятой перевернутой иномарки спасатели извлекли уже тело погибшего молодого мужчины.

Иномарку сильно помяло при падении в кювет. Фото: региональная Госаавтоинспекция

- Водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, из-за чего и произошло опрокидывание в кювет. По факту аварии начато разбирательство. Дорожные полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося, - уточнили в региональной Госавтоинспекции.

НЕДАВНО СЫГРАЛ ПЫШНУЮ СВАДЬБУ С ЛЮБИМОЙ ДЕВУШКОЙ

По данным источника «КП-Уфа», погибшим в аварии оказался 29-летний житель Туймазов Шамиль Х. В то утро мужчина направлялся по делам в соседнее село Серафимовский и сильно спешил, поэтому не пристегнулся и превысил скорость. Впрочем, друзья погибшего Шамиля удивлены, как вообще такое могло произойти, ведь по их словам мужчина всегда водил машину очень аккуратно, а водительский стаж у него был около 10 лет.

Близкие и родственники отзываются о погибшем, как о добром, честном, веселом человеке. Шамиль работал вахтовым методом помощником бурильщика на Севере, и недавно вернулся с вахты. А этим летом в жизни молодого мужчины произошло самое важное событие – сначала никах (бракосочетание по мусульманским обычаям - ред), а потом и пышная свадьба с любимой девушкой. Молодая жена до сих пор не может поверить в случившееся и прийти в себя.

- Мой Шамиль, дорогой мой, золотой, очень люблю тебя. Не представляю жизни без тебя, пусть земля тебе будет пухом, - не может сдержать слез родная сестра молодого парня Светлана Х. - Он ведь и не пил и не курил. Шамиль очень хороший был парень, соболезнования его жене, сестре и родственникам. Очень его жаль, - скорбит знакомая погибшего.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования семье погибшего Шамиля Х.