Стела раздора: В Уфе появился новый арт-объект, вызвавший горячие споры среди горожан

Авторы пообещали исправить ошибки, но добавлять надписи на башкирском отказались. Фото: соцсети

В минувшую субботу в Уфе состоялось торжественное открытие нового арт-объекта. Стела, посвященная правам человека, расположилась на перекрестке улиц Мустая Карима и Коммунистической, неподалеку от Гостиного двора.

Торжественное открытие состоялось в рамках фестиваля «Город прав-2020», который проходил в Уфе с 18 по 20 сентября, а инициатором проекта стал Валериан Гагин – участник СПЧ при главе Башкирии и совладелец уфимской галереи современного искусства «Облака». Арт-объект был спроектирован в мастерской уфимского архитектора Дмитрия Винкельмана, а на его создание Фонд содействия гражданского общества РБ выделил 1,5 млн рублей. Сама стела представляет собой двойной круг, на котором изображен знаменитый Витрувианский человек Леонардо да Винчи, а также нанесены выдержки из Всемирной декларации прав человека на русском и английском языках. Между прочим, подобных стел всего четыре во всем мире, например, рядом со зданием ЕСПЧ в Страсбурге.

Конечно, не обошлось и без эксцессов. Сначала горожане обратили внимание на две ошибки, допущенные в надписях на стеле («расса» вместо «раса» и «просихождение» вместо «происхождение»). Впрочем, авторы арт-объекта пообещали в ближайшем времени исправить все эти досадные оплошности.

АРТ-ОБЪЕКТ ИЛИ «МЕЛКАЯ ПРОВОКАЦИЯ»?

Однако позже в соцсетях разгорелся новый скандал. Некоторые жители Башкирии возмутились тем, что на стеле нет ни одной надписи на башкирском языке. Некоторые сочли этот момент откровенным неуважением к башкирам и «мелкой провокацией».

- Неужели, гарантируя веками мир другим народам, уважая их традиции и обычаи, башкиры не имеют права на элементарное уважение к их языку со стороны всех живущих в республике?! Поймите - у меня, как у башкирки, нет другой столицы, где было бы реализовано мое право читать надписи на родном языке - втором государственном языке моей республики. И не надо говорить о своих авторских правах. Арт-объект о правах человека с нарушением моих конституционных прав? Ни одной надписи на башкирском - это и есть ваше авторское видение? - возмутилась башкирская общественница и деятель культуры Зухра Буракаева.

- Действие закона о языках не распространяется на авторские объекты. Нельзя что-то требовать от автора, апеллируя законом о языках. Такое требование противоправно и антиконституционно, - парировал в ответ на нападки инициатор проекта Валериан Гагин.

Ситуацию решила разъяснить еще одна уфимская общественница и член СПЧ при главе Башкирии Кристина Абрамичева. По ее словам стела неспроста носит название «Всеобщая декларация прав человека» - и посвящена не конкретным правам человека, а именно документу – декларации, принятой на заседании Генеральной Ассамблеи ООН еще в 1948 году.

- Текст Декларации является первым глобальным определением прав, которыми обладают все люди. Язык оригинала этого документа - английский. Государственный язык нашей страны - русский. Речь идет об отношениях стран-членов ООН. Все слова - из этого документа, - уточнила Кристина Абрамичева, поставив точку в споре – нужен ли башкирский язык на стеле.