Житель Башкирии облил бензином и поджег свою тещу

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В башкирском городе Белорецке местный житель облил бензином и поджег свою тещу. Инцидент произошел днем 20 сентября в одном из частных домов садового товарищества.

Как рассказал «КП-Уфа» собственный источник в правоохранительных органах, 66-летнюю женщину госпитализировали в центральную районную больницу с термическими ожогами третьей и четвертой степени 40% тела. У нее были обожжены лицо, левые рука и нога, а также верхняя часть туловища.

Сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что во всем повинен 40-летний зять пострадавшей. Он выпивал вместе с ней, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда мужчина схватил канистру с бензином, облил топливом мать своей жены и поджег.

– Дочь потерпевшей, увидев происходящее, помогла потушить возгорание и вызвала скорую медицинскую помощь. Потерпевшая сейчас находится в реанимации, – рассказали в Следственном комитете.

Подозреваемого, который все еще находился в пьяном состоянии, доставили в отдел МВД. Там он дал признательные показания. СК возбудил в отношении него уголовное дело по статье «покушение на убийство». Задержанного заключили под стражу. Собеседник «КП-Уфа» отметил, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом – в 2011 году его судили за угрозу убийством.