В Башкирии на дорогах появятся сотни новых видеокамер

До конца 2020 года в республике должны появиться 224 новые видеокамеры Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти республики обеспокоены ситуацией на дорогах: за прошлую неделю, с 14 по 20 сентября в регионе произошло 97 автомобильных аварий, в которых пострадали 116 и погибли 17 человек. Возможно, в это печальной статистике повинна погода – в Башкирии почти двое суток без перерыва шли дожди. А, может быть, рост смертности на дорогах происходит по другим причинам. Как бы то ни было, у правительства региона есть «железобетонный» вариант как переломить ситуацию

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Во время оперативного совещания в правительстве Башкирии с докладом выступил руководитель госкомитета по транспорту Алан Марзаев. Чиновник заявил, что по данным ГИБДД по Башкирии, с начала года произошло 2655 ДТП, где пострадали 3250 человек и погибли 315.

По словам руководителя госкомитета, основные причины ДТП – превышение скорости, выезд на встречную полосу, нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами, а также нетрезвое вождение. Марзаев подчеркнул, что только на прошлых выходных сотрудники дорожной полиции задержали 146 пьяных водителей.

Вопреки статистике, которая показала, что количество смертельных аварий по сравнению с прошлым годом снижается, власти Башкирии бьют тревогу. Глава региона Радий Хабиров неоднократно подчеркивал, что исправить ситуацию можно с помощью установки дополнительных видеокамер на дорогах. Именно таким путем и решили пойти в госкомитете по транспорту.

КАМЕРЫ В АРЕНДУ

В конце прошлой недели стало известно, что власти Башкирии готовы заплатить за аренду дорожных видеокамер 1,17 млрд рублей. Тендер по поиску подрядчика был опубликован накануне. В соответствии с документацией, новые дорожные комплексы фотовидеофиксации должны будут появиться на дорогах местного и регионального значения.

В документации говорится, что до конца 2020 года в республике должны появиться 224 новые видеокамеры. Государство возьмет их в аренду на 60 месяцев, а затем они перейдут в собственность республики. Проще говоря, поставщик видеокамер закупит новейшие аппараты, установит их и сдаст в аренду государству на пять лет.

Документы на участие в тендере можно подать в Транспортную дирекцию республики до 6 октября. Электронный аукцион должен состояться 8 октября.