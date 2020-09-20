Обзор матча Уфа – ЦСКА 20 сентября 2020: победу гостям принес гол Бистровича Фото: ФК Уфа

Закончился матч Уфа-ЦСКА, который проходил в башкирской столице этим холодным воскресеньем.

На этот раз подопечные Вадима Евсеева так и не смогли отобрать очки у именитой команды из Москвы, как это было в прошлом сезоне РПЛ. Предлагаем вашему вниманию обзор на матч Уфа-ЦСКА.

Вадим Евсеев в этом матче не стал придумывать ничего нового и выставил на матч свою классическую расстановку – 5-4-1. Да, пускай такой футбол не слишком зрелищный, но он работает в реалиях «Уфы». Гости сыграли по схеме 4-4-2.

Первый интересный момент матча произошел уже на 4 минуте матча. Акинфееву пришлось включаться в работу после того, как «Уфа» пробила угловой. Впрочем, вратарь гостей ситуацию контролировал не дал «горожанам» успешно завершить атаку.

На 21 минуте ворота Александра Беленова мог поразить Иван Обляков. Бывший игрок «Уфы» мог несильным ударом поразить ближний нижний угол ворот соперника, но голкипер выпрыгнул и успел подставить руку. К слову, за игру рукой едва не назначили пенальти в ворота «Уфы» - на 24 минуте встречи мяч угодил в руку защитнику хозяев Александру Сухову в его штрафной зоне. Но пересмотрев спорный момент главный судья матча Николай Волошин не назначил пенальти и был прав.

После второй половины заключительного тайма главный тренер ЦСКА сделал важную для своей команды замену – вместо Кучаева на поле вышел Федор Чалов. И уже через три минуты нападающий отдал голевую передачу назад, которой воспользовался Бистрович и забил гол прямо под перекладину ворот Беленова.

Евсеев также решил освежить атаку и выпустил на поле Николая Гиогобиани вместо Артема Голубева. На 77 минуте матча хавбек попытался эффектными «ножницами» поразить ворота Акинфеева, но не смог попасть по мячу. С этого момента «Уфа» перешла в атаку, стремясь как минимум сравнять счет. Но команде Вадима Евсеева это так и не удалось, ЦСКА впервые за два года одерживает победу на стадионе «Нефтянику».

Конечный счет матча – 1:0 в пользу гостей из Москвы.