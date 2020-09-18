«До дома оставалось 300 метров»: в Башкирии школьный автобус столкнулся с фурой и въехал в столб

Автобус врезался в бетонный столб, от чего тот надломился и накренился

Сегодня в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, все произошло около часу дня на 1289-м километре федеральной трассы «Москва – Уфа», неподалеку от деревни Учхоз.

Из-за чего произошла авария, сейчас выясняют дорожные полицейские. По предварительным данным, школьный автобус врезался во встречную фуру «Скания», за рулем которой находился 54-летний уфимец. После столкновения 58-летний водитель школьного автобуса попытался удержать управление, но от мощного удара «ПАЗ» откинуло в кювет, после чего он влетел в бетонную электроопору. Сам школьный автобус получил небольшие поврежения - у него разбита левая фара и помято крыло. А вот электростолбу повезло меньше – от удара он надломился и сильно накренился, но, к счастью, не упал на автобус.

На помощь пострадавшим бросились очевидцы: они помогли выбраться из салона восьми ученикам, которые возвращались домой в деревню Учхоз из школы. В итоге дети отделались испугом, никто не пострадал. Ушибы и травмы получила только 27-летняя женщина, которая сопровождала школьников в дороге. Медики оказали ей всю необходимую помощь.

- До дома им оставалось доехать всего 300 метров. Сейчас мы выясняем причины и обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.