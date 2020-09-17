В Башкирии официально назначили премьер-министра

Уроженец Баймака Андрей Назаров известен, прежде всего, как успешный бизнесмен

На очередном заседании Госсобрания-Курултая депутаты рассмотрели вопрос о назначении премьер-министра регионального правительства. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров выдвинул на этот пост кандидатуру первого вице-премьера Андрея Назарова. Он же лично представил своего соратника перед парламентариями и попросил его поддержать.

КАНДИДАТ ОТ ГЛАВЫ

В своем выступлении Хабиров подчеркнул, что Андрей Назаров, назначенный вице-премьером чуть меньше года назад, де-факто и был исполняющим обязанности председателя правительства. Чтобы снять все формальности, нужно лишь юридически подкрепить существующий порядок. По мнению главы региона, Назаров хорошо показал себя в кризисные времена и получил положительные отзывы от всей команды Хабирова.

- У нас был достаточный период, посмотреть на результаты его работы. На мой взгляд, Андрей Геннадьевич с этой работой вполне эффективно справляется. Я хотел бы, чтобы на этом месте работал человек, который уже чего-то в жизни добился, и для которого это место, не является местом, для достижения каких-то может быть меркантильных целей, - заявил глава Башкирии с трибуны Курултая.

После главы республики с докладом выступил сам Андрей Назаров. Он пообещал, что в случае его утверждения на пост, Башкирия к 2024 году станет лидером среди регионов России в экономике и социальной сфере.

До своего прихода в правительство Башкирии Андрей Назаров управлял собственной строительной компанией

В обращении к депутатам башкирского парламента Андрей Назаров подчеркнул, что команда Хабирова, членом которой он является, еще в прошлом году подготовила программу развития Башкирии. И сейчас, вопреки всем кризисам и неблагоприятным явлениям, «планку решила не снижать». По его словам, если власти будут следовать намеченной цели, то это позволит сделать Башкирию «самым комфортным регионом».

Набор обещаний от Андрея Назарова затронул все самые актуальные сферы жизни республики. Под его руководством кабмин будет уделять большое внимание медицине и здравоохранению, физкультуре и спорту, демографии и миграции и так далее. Анонсировал он и оптимизацию бюрократического аппарата. Естественно, во благо малого бизнеса.

НОВЫЙ ПРЕМЬЕР

После выступления кандидата, депутаты задали ему несколько общих вопросов, а затем выступили руководители партийных фракций в Курултае. Представители партий поддержали инициативу главы республики и согласовали известного бизнесмена на пост премьера. На итоговом голосовании из 98 присутствующих в зале парламентариев 96 проголосовали «ЗА». Два депутата не проголосовали по этому вопросу.

- Результат сегодняшнего голосования можно рассматривать как оценку со стороны депутатов за тот экзамен, который Андрей Назаров сдавал в течение года. Причем оценка эта полноценная. Говорить о каких-либо авансах со стороны парламента неуместно, поскольку у депутатов было достаточно времени для того, чтобы оценить Андрея Назарова на его соответствие должности такого уровня, - прокомментировал это событие спикер Курултая Константин Толкачев.

Так в Башкирии впервые с декабря 2018 года появился премьер-министр правительства.

СПРАВКА КП

Андрей Назаров родился в 1970 году в Баймаке. Среднюю школу и техникум окончил в Сибае, а первое высшее образование получил в Казахстанской госакадемии. В 2002 году окончил БАГСУ, а в 2009 году – Магнитогорский гостехуниверситет.

В политику впервые пришел в 1998 году – тогда его избрали депутатом горсовета Сибая.

Андрей Назаров известен как успешный бизнесмен: учрежденная им ГК «Гранель» на сегодняшний день стала одной из крупнейших строительных компаний в России.