«Воровал, употреблял наркотики»: в Башкирии помогают беременной сироте, которую предал близкий человек

Несмотря на большой срок Вероника мечтает вернуться в Москву и начать там жизнь заново Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе собирают помощь для молодой беременной девушки из Подмосковья, оказавшейся в тяжелой жизненной ситуации. Как рассказали волонтеры Фонда помощи многодетным семьям, девушка – сирота, которую мать-алкоголичка в раннем детстве отдала в детдом. До совершеннолетия Вероника воспитывалась в спецучреждении, а когда девушке исполнилось 18 лет, то ей отдали ключи от комнаты в коммуналке, где раньше жила ее мать, но соседи не спешили пускать домой новую хозяйку комнаты, поэтому Вероника скиталась по знакомым и социальным приютам.

ЕЗДИЛ В КРУПНЫЕ ГОРОДА, ЧТОБЫ ВОРОВАТЬ

Однажды Вероника познакомилась с парнем из Башкирии, который якобы приехал в Москву в командировку. Он показался ей надежным и приличным человеком, и вскоре между молодыми вспыхнули чувства, после чего возлюбленный предложил переехать ей к нему на родину и поселиться в небольшом домике в деревне.

- С переменным успехом они прожили вместе почти два года. Вероника забеременела. Он и выпивал, и пропадал из дома, потом наступал момент затишья, но кем он работал, она толком не понимала. Знала только, что работа связана с продажами и командировками. В итоге из одной из командировок он не вернулся, а спустя несколько дней к Веронике в дом постучалась полиция. Как оказалось, молодой человек ездил в командировки в крупные города, чтобы воровать. Также выяснилось, что он употреблял наркотики, - рассказывают волонтеры.

Сейчас Вероника мечтает уехать обратно в Москву, родить там ребенка, обустроить свою жизнь в той самой комнатке, доставшейся ей по наследству. А главное, чтобы ее не нашел отец ребенка, молодая женщина не хочет с ним связываться. К сожалению, у Вероники нет денег даже на билеты (хоть и долгая дорога опасна на сроке в 30 недель). Также ей нужно сделать хоть какой-то ремонт в комнате до рождения малыша, купить все необходимое для роддома и на первое время для ребенка. На помощь Веронике пришли волонтеры Фонда помощи многодетным семьям, которые объявили сбор. Если и вы хотите будущей матери вернуться домой и начать жизнь заново и счастливо, вы можете сделать посильный вклад на карту 2202 2003 9989 0654.