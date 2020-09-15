Власти Башкирии планируют отобрать у муниципалитетов право распоряжаться государственной землей

Окончательное решение должны принять депутаты парламента Башкирии

Осенняя сессия Госсобрания-Курултая образца 2020 года обещает стать самой интересной со дня избрания нынешнего созыва. Первое заседание состоится только 17 сентября, а его повестка уже стала предметом для пристального внимания общественности. Так, например, депутатам предложат принять закон, который может изменить весь расклад на строительном рынке Башкирии.

Под замысловатыми и формальными фразами замаскирована передача права распоряжаться землей от администраций городов и районов к региональному правительству. В пояснительных записках от авторов говорится, что для завершения процесса понадобится принять сразу два закона. Но, обо всем по порядку.

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии еще в начале лета подготовило проект закона, согласно которому администрации районов лишатся возможности предоставлять земельные участки тем же застройщикам. Проще говоря, муниципалитеты навсегда потеряют право распоряжаться землей – согласовывать аренду или продажу теперь будут только в уфимском Белом доме. А вдогонку к этому планируется принять еще один региональный закон, по которому местные власти возьмут на себя всю подготовительную работу по оформлению документов, межевании участков и так далее.

Оба законопроекта уже в ближайшее время пройдут предварительное «прослушивание» в профильном комитете башкирского парламента. Если их примут, то с января 2021 года в Башкирии контролировать землю станет напрямую кабинет министров. По мнению авторов, это повысит эффективность «земельного контроля», «обеспечит баланс интересов всех участников земельных отношений» и даже позволит улучшить инвестиционный климат. Якобы, узнав о новой процедуре согласования аренды или продажи земли, инвесторы толпами повалят в республику, желая вложиться в новые производства.

Если закон примут, все согласования по земле будут проходить через башкирский Белый дом

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

На начальном этапе подготовки законопроекта перед авторами поставили задачу – получить отзывы у всех причастных к земельным вопросам министерств и ведомств. Как оказалось, никому эта инициатива по душе не пришлась. Так, например, в Росреестре написали отрицательный отзыв, потому что доходы от продажи или сдачу в аренду муниципальных земель идут в районную казну. А с принятием закона получится, что местный бюджет навсегда лишится возможности пополняться за счет выделения участков.

В свою очередь, в министерстве финансов Башкирии в отзыве на законопроект (имеется в распоряжении «КП-Уфа» - Ред.) пояснили, что для претворения его в жизнь придется повысить зарплату сотрудникам, которые будут непосредственно заниматься земельными вопросами. Если упростить, то если ранее они были чиновниками местного уровня, то теперь получат региональный статус. А на повышение им зарплат в бюджете на 2021 год не предусмотрено. Чистая математика.

Негативный отзыв на законопроект написали в Ассоциации «Совет муниципальных образований» Башкирии. В эту организацию входят главы всех районов республики, чьи полномочия как раз и собираются «урезать» с принятием закона.

В письме на имя министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской (имеется в распоряжении «КП-Уфа» - Ред.) глава Ассоциации Вилорий Угаров в отзыве на законопроект подчеркивает, что «введение указанного дополнительно согласования, не обусловленного объективной необходимостью». Ведь все вопросы по законности или незаконности выделения земель в районах контролирует прокуратура, и утверждает Росреестр.

По мнению Ассоциации, принятие закона создаст дополнительные административные барьеры и более того, «негативно повлияет на рейтинги муниципалитетов». Да и вообще, эта инициатива противоречит Федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов».

- Таким образом, считаем необходимым тщательно проработать вопрос по наличию полномочий у Республики Башкортостан на принятие вышеназванных законопроектов, - говорится в отзыве.

Инициатива минземимущества может полностью изменить строительный рынок в Башкирии Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В Госсобрании-Курултае Башкирии «Комсомолке» подтвердили, что уже сегодня, 15 сентября, законопроект будут рассматривать в комитете по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Если инициатива пройдет, то первое чтение пройдет уже на ближайшем заседании. Только тогда можно будет говорить о какой-либо позиции башкирского парламента по этим нововведениям. Пока никто из башкирских парламентариев своего мнения по этому вопросу публично не озвучил.

- Если проект пройдет комитет и поступит на рассмотрение Госсобрания, то депутаты проголосуют по нему и тем самым выразят свою позицию. На комитете автор представит свою позицию и его члены, учитывая все отзывы, примут решение, предавать ли его на рассмотрение, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

В завершении хотелось бы пояснить, что если законопроект будет принят, то региональные власти получат право распоряжаться огромными площадями. В отзыве Росреестра говорится о 54,9 тысячах гектаров земли, «государственная собственность на которую не разграничена».