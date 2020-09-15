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Политика

Власти Башкирии планируют отобрать у муниципалитетов право распоряжаться государственной землей

Новый законопроект получил много отрицательных отзывов, но все равно будет рассматриваться депутатами
Павел КРАЙНОВ
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Окончательное решение должны принять депутаты парламента Башкирии

Окончательное решение должны принять депутаты парламента Башкирии

Осенняя сессия Госсобрания-Курултая образца 2020 года обещает стать самой интересной со дня избрания нынешнего созыва. Первое заседание состоится только 17 сентября, а его повестка уже стала предметом для пристального внимания общественности. Так, например, депутатам предложат принять закон, который может изменить весь расклад на строительном рынке Башкирии.

Под замысловатыми и формальными фразами замаскирована передача права распоряжаться землей от администраций городов и районов к региональному правительству. В пояснительных записках от авторов говорится, что для завершения процесса понадобится принять сразу два закона. Но, обо всем по порядку.

ПРОЕКТЫ ЗАКОНОВ

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии еще в начале лета подготовило проект закона, согласно которому администрации районов лишатся возможности предоставлять земельные участки тем же застройщикам. Проще говоря, муниципалитеты навсегда потеряют право распоряжаться землей – согласовывать аренду или продажу теперь будут только в уфимском Белом доме. А вдогонку к этому планируется принять еще один региональный закон, по которому местные власти возьмут на себя всю подготовительную работу по оформлению документов, межевании участков и так далее.

Оба законопроекта уже в ближайшее время пройдут предварительное «прослушивание» в профильном комитете башкирского парламента. Если их примут, то с января 2021 года в Башкирии контролировать землю станет напрямую кабинет министров. По мнению авторов, это повысит эффективность «земельного контроля», «обеспечит баланс интересов всех участников земельных отношений» и даже позволит улучшить инвестиционный климат. Якобы, узнав о новой процедуре согласования аренды или продажи земли, инвесторы толпами повалят в республику, желая вложиться в новые производства.

Если закон примут, все согласования по земле будут проходить через башкирский Белый дом

Если закон примут, все согласования по земле будут проходить через башкирский Белый дом

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

На начальном этапе подготовки законопроекта перед авторами поставили задачу – получить отзывы у всех причастных к земельным вопросам министерств и ведомств. Как оказалось, никому эта инициатива по душе не пришлась. Так, например, в Росреестре написали отрицательный отзыв, потому что доходы от продажи или сдачу в аренду муниципальных земель идут в районную казну. А с принятием закона получится, что местный бюджет навсегда лишится возможности пополняться за счет выделения участков.

В свою очередь, в министерстве финансов Башкирии в отзыве на законопроект (имеется в распоряжении «КП-Уфа» - Ред.) пояснили, что для претворения его в жизнь придется повысить зарплату сотрудникам, которые будут непосредственно заниматься земельными вопросами. Если упростить, то если ранее они были чиновниками местного уровня, то теперь получат региональный статус. А на повышение им зарплат в бюджете на 2021 год не предусмотрено. Чистая математика.

Негативный отзыв на законопроект написали в Ассоциации «Совет муниципальных образований» Башкирии. В эту организацию входят главы всех районов республики, чьи полномочия как раз и собираются «урезать» с принятием закона.

В письме на имя министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской (имеется в распоряжении «КП-Уфа» - Ред.) глава Ассоциации Вилорий Угаров в отзыве на законопроект подчеркивает, что «введение указанного дополнительно согласования, не обусловленного объективной необходимостью». Ведь все вопросы по законности или незаконности выделения земель в районах контролирует прокуратура, и утверждает Росреестр.

По мнению Ассоциации, принятие закона создаст дополнительные административные барьеры и более того, «негативно повлияет на рейтинги муниципалитетов». Да и вообще, эта инициатива противоречит Федеральному закону «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов».

- Таким образом, считаем необходимым тщательно проработать вопрос по наличию полномочий у Республики Башкортостан на принятие вышеназванных законопроектов, - говорится в отзыве.

Инициатива минземимущества может полностью изменить строительный рынок в Башкирии

Инициатива минземимущества может полностью изменить строительный рынок в Башкирии

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

В Госсобрании-Курултае Башкирии «Комсомолке» подтвердили, что уже сегодня, 15 сентября, законопроект будут рассматривать в комитете по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Если инициатива пройдет, то первое чтение пройдет уже на ближайшем заседании. Только тогда можно будет говорить о какой-либо позиции башкирского парламента по этим нововведениям. Пока никто из башкирских парламентариев своего мнения по этому вопросу публично не озвучил.

- Если проект пройдет комитет и поступит на рассмотрение Госсобрания, то депутаты проголосуют по нему и тем самым выразят свою позицию. На комитете автор представит свою позицию и его члены, учитывая все отзывы, примут решение, предавать ли его на рассмотрение, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Госсобрания-Курултая.

В завершении хотелось бы пояснить, что если законопроект будет принят, то региональные власти получат право распоряжаться огромными площадями. В отзыве Росреестра говорится о 54,9 тысячах гектаров земли, «государственная собственность на которую не разграничена».

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