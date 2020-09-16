Коронавирус в Башкирии на 16 сентября 2020 года: с начала учебного года коронавирус выявили у 67 учеников и учителей

Несмотря на ежедневную термометрию, случаев заражения в школе не удалось избежать Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

данным республиканского Минздрава, озвученным на оперативном совещании в правительстве, только за последние сутки число инфицированных ковидом в регионе увеличилось на 31 и достигло 8254 человек. Всего за прошедшую неделю опасный вирус был выявлен у 210 жителей республики, таким образом, темп прироста заболеваемости составил 2 %.

- На стационарном лечении сейчас находится 31 человек. Состояние большинства пациентов оценивается как средней степени тяжести. Еще состояние двух пациентов пока остается тяжелым. Свободный коечный фонд для пациентов с коронавирусной инфекцией составляет более 50 процентов, - подчеркнули в ведомстве.

Что касается жертв ковида, то в минувшее воскресенье их число увеличилось до 31 - в больнице Салавата скончалась 40-летняя женщина, которая страдала серьезной патологией органов дыхания. Таким образом в сентябре в Башкирии зарегистрировано уже два летальных исхода от COVID-19.

Зато число победивших инфекцию с каждым днем увеличивается: на настоящий момент от коронавируса вылечилось уже 7722 жителя республики (+56 за прошедшие сутки) – а это более 90% от общего числа заболевших

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РАБОТУ МЕДИЦИНСКИХ ИНСПЕКТОРОВ В ШКОЛАХ БАШКИРИИ ПРОДЛЯТ ЕЩЕ НА НЕДЕЛЮ

Также на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр образования Айбулат Хажин отчитался, что с начала учебного года в школах республики подтвердились 67 случая заражения коронавирусом. Среди заболевших есть и ученики, и учителя, а случаи заражения выявлены в 14 городах и районах Башкирии.

- Сейчас на карантине находятся 853 ученика из 41 школы республики. Подчеркну, что не заболевшие, они именно на карантине, - отметил Айбулат Хажин.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил, что такая ситуация была вполне ожидаема, и сейчас важно продержаться хотя бы еще одну неделю.

-Тогда нам будет понятно, что ситуация ровная и стабильная. Понятно, что кто-то будет болеть, заболевшие будут появляться. Но вот эту волну мы сдержали, - заявил Хабиров.

Также глава региона уточнил, что медицинские инспекторы, которые измеряют температуру, отвечают за дезинфекцию помещений и соблюдение социальной дистанции между учащимися, будут работать в школах еще неделю. Это необходимый шаг для сдерживания инфекции.

МЕДИКИ, ПЕРЕБОЛЕВШИЕ COVID-19, ПОЛУЧИЛИ СТРАХОВЫЕ ВЫПЛАТЫ

Медики из Белебеевской ЦРБ, переболевшие коронавирусом, получили свои страховые выплаты и путевки в оздоровительные санатории Башкирии. По данным профсоюза работников здравоохранения, деньги получили 68 медработников, а 13 членам профсоюза выдали сертификаты на санаторно-курортное лечение. Те, кто переболел ковидом в легкой степени или на дому, получили по 3 тысячи рублей.