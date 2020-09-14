Самые громкие происшествия, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

Все сбитые пешеходы скончались от жутких травм, так что прибывшим медикам оставалось только констатировать их смерть Фото: "КП" Архив

Минувшая неделя в Башкирии выдалась неспокойной: смертельные аварии, жестокие преступления и даже нападение агрессивной собаки на маленькую девочку. Расскажем о самых запоминающихся событиях.

МУЖЧИНУ ОБЛИЛИ БЕНЗИНОМ И ПОДОЖГЛИ

Шокирующий инцидент произошел в Дуванском районе 7 сентября: там возле магазина прохожие обнаружили обгоревшего мужчину и вызвали скорую. В больнице пострадавший пришел в себя и смог рассказать сотрудникам полиции, что в лесу на него напали неизвестные, облили бензином и подожгли. Мужчина получил 80 процентов ожогов тела, включая сильный ожог дыхательных путей, его состояние до сих пор остается очень тяжелым. Нападавших же сейчас разыскивает полиция, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

МАШИНА НАСМЕРТЬ ПЕРЕЕХАЛА МОЛОДОГО ПАРНЯ

В ночь на 11 сентября в Альшеевском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее жизнь молодого парня. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, все случилось на сельской дороге между деревнями Чуракаево и Каран. 35-летний водитель иномарки «Шкода Рапид» возвращался домой и не заметил пешехода, бредущего в темноте по обочине дороги в темной одежде, и сбил его. От полученных травм молодой парень скончался на месте аварии – его буквально намотало на колеса легковушки. С водителем сейчас работают сотрудники правоохранительных органов.

В БАШКИРИИ НА ДЕВОЧКУ НАПАЛА АГРЕССИВНАЯ СОБАКА

В Агидели собака набросилась на маленькую девочку, игравшую на детской площадке во дворе дома - повалила ее с ног и не давала встать. Когда на помощь ребенку пытались подойти взрослые, пес агрессивно рычал, не подпуская никого близко. Происходящее засняла на камеру мобильного телефона местная жительница и выложила в соцсети. На кадрах видно, что прохожие успокаивают малышку, просят ее не бояться и не делать резких движений, чтобы не спровоцировать собаку на еще большую агрессию. В какой-то момент собаку удалось отвлечь и увести ребенка в безопасное место. Позже местные жители рассказали, что собака не бродячая, у нее есть хозяин. Сейчас владельца пса разыскивает полиция, по факту случившегося проводится проверка.

ПОДРОСТОК БЕЗ ПРАВ НАСМЕРТЬ СБИЛ МОЛОДУЮ ДЕВУШКУ

11 сентября в Ермекеевском районе Башкирии под колесами «Лады Гранта» погибла местная жительница. Авария произошла на сельской дороге Калиновка - Елань-Чишма во втором часу ночи.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, 17-летний подросток, у которого даже не было водительских прав, сбил молодую девушку, которая шла посреди проезжей части в темной одежде без светоотражающих элементов. От полученных травм она скончалась на месте аварии до приезда медиков. Сам подросток с места аварии скрываться не стал и честно рассказал прибывшим полицейским о случившемся. Сейчас дорожная полиция разбирается в причинах и обстоятельствах смертельного ДТП.