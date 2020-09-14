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«Дочь жаловалась на стоматит»: у девочки из Башкирии обнаружили смертельное заболевание

Сейчас девочка готовится уже ко второй трансплантации костного мозга
Яна БАЗЕКИНА
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Еще недавно Ильяна была веселой и здоровой девочкой

Еще недавно Ильяна была веселой и здоровой девочкой

Восьмилетняя Ильяна Юсупова из небольшого башкирского села Чекмагуш мечтает отправиться в школу, где ее ждут любимые друзья и учителя. Вот только школьный рюкзак пока пылится дома, пышные косы пришлось отрезать из-за химиотерапии, а сама Ильяна вместе с мамой находится в клинике в Санкт-Петербурге, где через несколько дней ей проведут уже вторую трансплантацию костного мозга. Дело в том, что 8 месяцев назад у девочки обнаружили смертельно-опасное заболевание – острый миелобластный лейкоз, и сейчас жизнь малышки зависит только от операции.

«ДИАГНОЗ ЛЕЙКОЗ СТАЛ ДЛЯ НАС ПОЛНОЙ НЕОЖИДАННОСТЬЮ»

Все началось с того, что начиная с декабря прошлого года Ильяна начала жаловаться боль во рту. Родители показали дочь к педиатру и стоматологу. Врачи успокоили: это обычный стоматит, ничего страшного, и назначили лечение. Вот только стоматит возвращался все снова и снова, никакие мази и препараты не помогали.

- Дочь постоянно жаловалась на стоматит, поэтому педиатр назначила нам полное обследование. У Ильяны взяли общий анализ крови, а когда пришел результат, нас немедленно отправили в Уфу в республиканскую детскую больницу на скорой. Лейкоциты очень повысились, тромбоциты напротив упали. К тому моменту, Ильяна стала себя плохо чувствовать, была очень слабая, вялая. Ей сделали пункцию костного мозга для подтверждения диагноза и отправили в реанимацию, где начали срочно курс химиотерапии, - вспоминает мама девочки Илюса Юсупова. – Диагноз лейкоз стал для нас полной неожиданностью. Шоком. Никто не знал, что делать дальше.

В больнице Ильяна пробыла почти 4 месяца, где ей провели три блока высокодозной химии, и вот чудо – девочка вышла в ремиссию. Но расслабляться было слишком рано, и для полного выздоровления малышке требовалась трансплантация костного мозга. Донором стал ее отец, а для проведения операции семья отправилась в Санкт-Петербург.

Сейчас малышка находится в питерской клинике, где готовится к повторной трансплантации костного мозга

Сейчас малышка находится в питерской клинике, где готовится к повторной трансплантации костного мозга

- Казалось бы, операция прошла благополучно, все позади, но случилось то, чего больше всего боятся врачи-трансплантологи – отторжение донора. Костный мозг не прижился, поэтому сейчас Ильяну готовят к повторной операции. Сейчас она проходит подготовку к операции, и уже 18 сентября дочь снова прооперируют. Донором опять станет отец, пока он с младшей дочерью живет здесь, рядом с клиникой, а я с Ильяной постоянно рядом в отделении. Врачи говорят, что нужно быть готовыми ко всему. Что есть высокий риск нового отторжения трансплантата, но это наш единственный шанс на спасение дочери. Конечно, молимся и верим, что все пройдет хорошо, - вздыхает женщина.

Сама Ильяна же мечтает только об одном – поскорее выписаться из надоевших больничных стен, вернуться в родное село и уже в следующем году вернуться в школу, где ее с нетерпением ждут одноклассники.

А пока девочке и ее семье очень нужна помощь. После трансплантации костного мозга Ильяне потребуется долгая реабилитация, и девочка должна находиться под наблюдением врачей в Санкт-Петербурге, ее родители пока не могут выйти на работу, потому что постоянно рядом с дочерью. Да и не все лечение полностью покрывает полис ОМС. Если вы хотите помочь этой славной улыбчивой девчушке быстрее поправиться, вы можете сделать посильный вклад на карту Сбербанка 639002069067416188 (получатель мама Илюса Ильгизовна Ю.).

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