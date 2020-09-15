Коронавирус в Башкирии на 15 сентября 2020 года: переболевшие COVID-19 медики из Белебея получили путевки в санатории

В больницах по всей Башкирии остаются 32 человека с подтвержденным диагнозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комсомольская правда-Уфа» продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Башкирии. По состоянию на утро 15 сентября 2020 года в республике выявлено 30 новых случаев заражения COVID-19. По данным регионального Минздрава, всего с начала пандемии количество заболевших достигло 8223 человека.

В больницах по всей Башкирии остаются 32 человека с подтвержденным диагнозом. Из них в тяжелом состоянии находятся два пациента. Никто из госпитализированных не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. На амбулаторном лечении находятся 494 жителя – у них болезнь протекает в легкой форме.

За минувшие сутки с выздоровлением выписались 52 человека. Всего за время эпидемии переболели COVID-19 и выздоровели 7666 человек. Новых случаев смерти от коронавируса не зарегистрировано. По состоянию на утро, 15 сентября 2020 года, в регионе от опасной инфекции скончались 31 человек.

Что касается внебольничной пневмонии, то за прошедшие сутки в Башкирии количество заболевших увеличилось еще на 86 человек. В то же время из больниц выписались 58 выздоровевших.

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МЕДИКИ ПОЛУЧИЛИ ПУТЕВКИ

Медики из Белебеевской ЦРБ, переболевшие COVID-19 получили страховые выплаты и путевки в санатории Башкирии. Как сообщает Реском профсоюза работников здравоохранения, деньги получили 68 медработников. В свою очередь, 13 членов этого профсоюза получили сертификаты на санаторно-курортное лечение.

- Санаторно-оздоровительные сертификаты получили работники, инфицированные в первую волну вспышки COVID-19 – в апреле- начале мая, - рассказывает Ольга Крутова, председатель первичной организации Белебеевской ЦРБ. - К сожалению, пока остаются в стороне те, кто переболел на дому или в легкой степени. Работники потратились на дорогое лечение и не получили ничего, хотя также заразились на работе. Из средств профкома мы оказали им материальную помощь по 3000 рублей.