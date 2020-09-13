Новая форма и первая домашняя победа: «Салават Юлаев» прервал победную серию «Авангарда»

Ледовая дружина Томи Лямся одержала победу со счетом 3:2 Фото: Рустем АХУНОВ

Первая домашняя игра «Салавата Юлаева» в новом сезоне КХЛ собрала максимально возможное количество болельщиков на трибунах. Соперниками юлаевцев стали «заклятые друзья» и соперники по плей-офф прошлого сезона – омский «Авангард».

Накануне глава Башкирии подписал указ, согласно которому разрешено заполнять стадионы на 50% от максимальной вместимости. Жители Уфы, соскучившиеся по хоккею, расхватали билеты на матч как горячие пирожки. Не последнюю роль в этом сыграл и соперник - подопечные Боба Хартли до сегодняшнего дня оставались единственной командой лиги, не знавшей поражений на старте сезона.

на первый домашний мачт сезона пришли глава республики Радий Хабиров и первый вице-премьер Андрей Назаров Фото: Рустем АХУНОВ

«Салават» предстал перед болельщиками в новом, альтернативном комплекте формы черно-зеленого цвета. На игровых джерси красовался новый вариант логотипа команды, без надписи «Салават Юлаев».

УДАРНОЕ НАЧАЛО

В первом же игровом отрезке хозяева льда дали понять «Авангарду», что намерены нанести сопернику первое поражение в сезоне. Прошло всего 23 секунды после стартового вбрасывания, как голкипер омичей Эмиль Гарипов уже вытаскивал шайбу из сетки. Точный бросок на счету защитника юлаевцев Евгения Бирюкова – 1:0.

В середине первого игрового отрезка уфимские хоккеисты усилиями Тему Хартикайнена удвоили игровое преимущество – 2:0. По одному баллу за точные передачи записали на свой счет Маркус Гранлунд и Сакари Маннинен.

Спустя пять минут хоккеисты «Авангарда» одну шайбу отквитали – отличился Александр Хохлачев. На первый перерыв команды отправились при счете 2:1 в пользу хозяев.

Дубль в ворота Эмиля Гарипова сделал Тему Хартикайнен Фото: Рустем АХУНОВ

В начале второго периода юлаевцы воспользовались удалением Сергея Шумакова и увеличили отрыв до двух шайб. Дубль в ворота Гарипова оформил Тему Хартикайнен. В ассистентах у него Никита Сошников и Сакари Маннинен.

Второй период матча запомнился также двухминутным штрафом Дениса Зернова – судьи наказали хоккеиста «Авангарда» за симуляцию.

НЕРВНАЯ КОНЦОВКА

После третьего гола в свои ворота хоккеисты «Авангарда» стали играть грубее и как следствие чаще удаляться. Половину второго периода омичи провели на льду имея на одного игрока меньше. Вопреки таким подаркам от гостей, юлаевцы не смогли превратить это преимущество в голы.

В третьем периоде матча хоккеисты продолжали играть на встречных курсах, пытаясь склонить чашу весов в свою сторону. Все-таки преимущество в две шайбы еще ничего не гарантирует.

Матчи прошел в обоюдной борьбе Фото: Рустем АХУНОВ

Уфимские болельщики уже привыкли к тому, что юлаевцы выдают «валидольную» концовку. Вот и на этот раз интрига в игру вернулась почти под занавес. На 53-й минуте Сергей Шумаков пробил Юху Метсола и сократил отставание в счете. Но для того, чтобы переломить ход матча этого оказалось недостаточно. Итог – 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».

На первую домашнюю игру фанаты выставили оригинальный баннер Фото: Рустем АХУНОВ

Следующий матч «Салават» проведет уже во вторник, 15 сентября. В гости к подопечным Томи Лямся приедут хоккеисты нижегородского «Торпедо».