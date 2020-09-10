«Салават Юлаев» начал сезон с трех побед

Фото: пресс-служба ХК "Салават Юлаев"

Довольно лихо начался новый сезон для уфимского «Салавата Юлаева». Команду в межсезонье прилично перетрясло. Во-первых, смена главного тренера. Кардинальной пертурбации не произошло – по факту произошла обычная рокировка на тренерской скамейке, когда помощник Томи Ламса с главным Николаем Цулыгиным попросту поменялись местами, и теперь вся ответственность лежит на финском специалисте.

Все сложнее с потерей шведского нападающего Линуса Умарка, который захандрил в России и захотел поиграть в Европе. В последние несколько лет представить «Салават Юлаев» без своего лидера было невозможно. Поэтому многие болельщики ожидали, как минимум, очень сложного старта, когда заново пришлось бы выстраивать первое ударное звено.

Ну и напоследок все межсезонье ходили слухи, что у уфимского клуба начались проблемы с деньгами. Якобы основной спонсор отказался от своих обязательств. Глава Башкирии Радий Хабиров перед стартом турнира всех заверил, что все эти неурядицы обязательно решатся, но вот неприятный осадочек все равно остался. Как бы не пришлось, как часто бывает в таких ситуациях, менять вектор развития клуба.

ВСЕ НОРМАЛЬНО

Дебютный отрезок уфимцев достаточно ярко показал – беспокоиться не стоит, все с командой нормально. В игровой составляющей уж точно. Трудно даже вспомнить, когда «Салават Юлаев» так уверенно играл на выездах. По крайней мере, в прошлом сезоне с этим всегда были большие трудности. А тут и география поездок непростая (Нижний Новгород – Череповец – Минск – Москва), плюс сам фактор начала сложного посткоронавирусного сезона, когда пришлось команду перестраивать.

На выходе: с «Торпедо» зажгли финны и принесли первую победу (2:3), «Северсталь» особых проблем не доставила (1:4), с минским «Динамо» пришлось понервничать, но четыре забитые подряд шайбы сломили сопротивление белорусов (2:4). Не свезло только в Москве со «Спартаком», да и то явно уставшая команда, игравшая еще без основного вратаря, выдала вполне себе неплохой перформанс и проиграла обидно, но красиво (5:3).

- Для нас это была четвертая игра на выезде. Да, у нас был план, как действовать. Мы плохо начали первый период – пропустили гол, действовали очень медленно. Мы сумели отыграться. Однако совершали очень много глупых удалений. И сегодня, скажем так, наше ментальное состояние было пустым. И это выразилось в том, что соперник был лучше нас. Мы понимали, что «Спартак» будет играть активно, но мы совершали очень много глупых ошибок, потому что мы были ментально пусты, - сказал после единственного проигранного матча Томи Ламса.

ВПЕРЕДИ ДОМАШНЯЯ СЕРИЯ

Конечно, нельзя сказать, что «Салават Юлаев» прекрасен и идеален. В команде есть много игровых проблем, особенно это касается медлительных защитников, которые часто попросту не успевают за действиями нападающих соперников. По матчу со «Спартаком» стало тревожно за сменщика Метсолы, потому что Сухарев действовал совсем неуверенно. И в нападении, естественно, есть моменты, которые необходимо улучшать. Но все увиденное в первых четырех матчах – это явно выше предстартовых ожиданий. Так, например, Гранлунд в незнакомом для себя чемпионате заиграл с листа и пока не дает даже вспомнить о потере Умарка. Или вот 18-летний защитник Мухамадуллин отвоевал себе железобетонное место в составе. Позитива явно больше, чем негатива.

Впереди у «Салавата Юлаева» домашняя серия и теперь это впечатление надо подкрепить на глазах собственных болельщиков. В Уфе все уже в предвкушении и ждут игр своей любимой команды.

Результаты матчей:

«Торпедо» Нижний Новгород – «Салават Юлаев» Уфа – 2:3

«Северсталь» Череповец – «Салават Юлаев» Уфа – 1:4

«Динамо» Минск – «Салават Юлаев» Уфа – 2:4

«Спартак» Москва – «Салават Юлаев» Уфа – 5:3